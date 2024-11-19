https://ria.ru/20241119/lavrov-1984690199.html

Лавров заявил о вовлечении Франции в конфликт на Украине

Лавров заявил о вовлечении Франции в конфликт на Украине - РИА Новости, 19.11.2024

Лавров заявил о вовлечении Франции в конфликт на Украине

Обучение Францией украинских военнослужащих говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:57

2024-11-19T18:57

2024-11-19T18:57

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Обучение Францией украинских военнослужащих говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя помощь Киеву, сообщил, что обученные французами 2,3 тысячи украинских боевиков через несколько дней вернутся на Украину для участия в боевых действиях. "Макрон, действительно, и словесно, и на практике - один из наиболее ярых сторонников "войны до победы" над Россией, до "стратегического поражения" России. Во Франции сейчас завершают обучение украинские военнослужащие, бригаду целую штурмовую ударную готовят. То есть, прямо участвуют в боевых действиях", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции во вторник. "Это, по сути дела, тоже касается… Сейчас разговоры о том, что используют французские ракеты SCALP, которые идентичны с британской Storm Shadow", - добавил министр. Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделений наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию. В Кремле ранее также заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.

https://ria.ru/20241119/lavrov-1984660578.html

https://ria.ru/20241118/frantsiya-1984405349.html

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в мире, россия, франция, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины