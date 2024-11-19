Лавров прокомментировал позицию Трампа по Украине
Лавров: политики, выступающие за мир, а не войну, достойны поддержки
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Политики, выступающие за мир, а не войну, достойны поддержки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя позицию избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.
"Что касается позиции Трампа по Украине, я здесь гадать не могу. Он говорил, что он президент мира, а не войны, и люди, политики, которые провозглашают, что хотят мира, а не войны, в общем, мне кажется, достойны поддержки", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати".
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Ранее глава китайского МИД Ван И сообщал, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
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