https://ria.ru/20241119/lavrov-1984668070.html

Лавров прокомментировал позицию Трампа по Украине

Лавров прокомментировал позицию Трампа по Украине - РИА Новости, 19.11.2024

Лавров прокомментировал позицию Трампа по Украине

Политики, выступающие за мир, а не войну, достойны поддержки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя позицию избранного президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:35

2024-11-19T17:35

2024-11-19T17:35

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Политики, выступающие за мир, а не войну, достойны поддержки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя позицию избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. "Что касается позиции Трампа по Украине, я здесь гадать не могу. Он говорил, что он президент мира, а не войны, и люди, политики, которые провозглашают, что хотят мира, а не войны, в общем, мне кажется, достойны поддержки", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати". Министр отметил, что Россия также приветствует мирные инициативы, исходящие от Китая и Бразилии. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Ранее глава китайского МИД Ван И сообщал, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.

https://ria.ru/20241118/tramp-1984405012.html

https://ria.ru/20241114/volker-1983703653.html

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в мире, россия, украина, китай, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, оон