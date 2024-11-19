https://ria.ru/20241119/lavrov-1984646440.html

Запад пытался украинизировать повестку G20, заявил Лавров

Запад пытался украинизировать повестку G20, заявил Лавров - РИА Новости, 19.11.2024

Запад пытался украинизировать повестку G20, заявил Лавров

Запад пытался украинизировать повестку "Большой двадцатки", но остальные страны настояли на том, чтобы в итоговую декларацию были включены и другие конфликты,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:19

2024-11-19T16:19

2024-11-19T16:31

большая двадцатка

в мире

россия

сергей лавров

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Запад пытался украинизировать повестку "Большой двадцатки", но остальные страны настояли на том, чтобы в итоговую декларацию были включены и другие конфликты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад, естественно, пытался украинизировать всю повестку дня. Это ему не удалось. Никто его из стран мирового большинства, Глобального Юга не поддержал. И мы, и наши коллеги из развивающегося мира настояли на том, чтобы текст был посвящен любым конфликтам", - сказал Лавров журналистам, подводя итоги саммита "Двадцатки".Он добавил, что декларация G20 признает современные реалии."Документ комплексный. Главное, что он признает современные реалии и подчинен... главной, центральной задаче - выстраиванию международных отношений с опорой на многосторонность, плюрализм, устранение всех форм неравенства", - подчеркнул глава российского дипведомства.

https://ria.ru/20241119/rossiya-1984639094.html

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большая двадцатка, в мире, россия, сергей лавров