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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду - РИА Новости, 19.11.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
18:39 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/kurs-1984685167.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду - РИА Новости, 19.11.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,47 копейки, до 13,7744 рубля, курс доллара - на 9,18 копейки, до 100,0348 рубля, а курс... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:39
2024-11-19T18:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
сша
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,47 копейки, до 13,7744 рубля, курс доллара - на 9,18 копейки, до 100,0348 рубля, а курс евро - на 27,32 копейки, до 105,7338 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), сша
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), США
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду

Официальный курс юаня на среду — 13,77 рубля, доллара — 100,03, евро — 105,73

© AP Photo / Kin CheungПанно на деловом центре
Панно на деловом центре - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Панно на деловом центре. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,47 копейки, до 13,7744 рубля, курс доллара - на 9,18 копейки, до 100,0348 рубля, а курс евро - на 27,32 копейки, до 105,7338 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Решетников оценил влияние курса рубля на импорт и экспорт
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)США
 
 
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