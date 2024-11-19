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Власти Кубани планируют построить в 2025 году поликлинику на 450 посещений

Власти Кубани планируют построить в 2025 году поликлинику на 450 посещений - РИА Новости, 19.11.2024

Власти Кубани планируют построить в 2025 году поликлинику на 450 посещений

Власти Краснодарского края планируют в 2025 году закончить строительство поликлиники на 450 посещений, возведение которой ведется в Приморско-Ахтарске, в том... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T22:50

2024-11-19T22:50

2024-11-19T22:50

краснодарский край

общество

здоровье - общество

приморско-ахтарск

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют в 2025 году закончить строительство поликлиники на 450 посещений, возведение которой ведется в Приморско-Ахтарске, в том числе за счет краевого бюджета, сообщили в пресс-службе администрации региона. "В системе здравоохранения за последние пять лет построили три фельдшерско-акушерских пункта и три офиса врача общей практики. Отдельно строим поликлинику на 450 посещений в смену на территории центральной районной больницы. Есть проблемы по срокам, но глава держит объект на контроле, и в 2025 году его сдадим. Почти 600 миллионов (рублей) направили на капитальный ремонт медучреждений, в числе которых хирургический корпус. Продолжаем оснащать учреждения медоборудованием. В 2025 году поставим аппараты УЗИ, ЭКГ, системы ИВЛ, чтобы врачи работали в комфортных условиях", – рассказала вице-губернатор Анна Минькова на встрече актива муниципалитета с губернатором Вениамином Кондратьевым. Уточняется, что четырехэтажное здание лечебного учреждения в Приморско-Ахтарске возводят по нацпроекту "Здравоохранение". На эти цели направлено более 1,6 миллиарда рублей из краевого и федерального бюджетов. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" с 2019 года медучреждения Приморско-Ахтарского округа получили 26 автомобилей и 115 единиц нового оборудования, в том числе маммограф, рентген-аппарат и ЭКГ, добавляют власти.

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общество, здоровье - общество, приморско-ахтарск, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия