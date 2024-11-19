https://ria.ru/20241119/krym-1984527612.html

ФСБ показала момент подрыва украинскими агентами автомобиля офицера

ФСБ показала момент подрыва украинскими агентами автомобиля офицера - РИА Новости, 19.11.2024

ФСБ показала момент подрыва украинскими агентами автомобиля офицера

ФСБ России показала момент подрыва украинскими агентами автомобиля капитана 1 ранга Валерия Транковского в Севастополе 13 ноября. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:17

2024-11-19T10:17

2024-11-19T10:17

фсб

безопасность

происшествия

севастополь

россия

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ФСБ России показала момент подрыва украинскими агентами автомобиля капитана 1 ранга Валерия Транковского в Севастополе 13 ноября.Ранее спецслужба сообщила о задержании двух жителей Крыма, совершивших по заданию Киева подрыв машины в Севастополе, в результате чего погиб высокопоставленный офицер Черноморского флота.На кадрах видно, как автомобиль военнослужащего едет по улице и снижает скорость перед "лежачим полицейским". Как только передние колеса машины преодолевают препятствие, происходит мощный взрыв.

https://ria.ru/20241114/fsb-1983688956.html

севастополь

россия

киев

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Момент подрыва автомобиля офицера Черноморского флота в Севастополе ФСБ показала видео с показаниями задержанных украинских агентов, убивших высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе. 2024-11-19T10:17 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

фсб, безопасность, происшествия, севастополь, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)