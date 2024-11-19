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ФСБ показала момент подрыва украинскими агентами автомобиля офицера - РИА Новости, 19.11.2024
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10:17 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/krym-1984527612.html
ФСБ показала момент подрыва украинскими агентами автомобиля офицера
ФСБ показала момент подрыва украинскими агентами автомобиля офицера - РИА Новости, 19.11.2024
ФСБ показала момент подрыва украинскими агентами автомобиля офицера
ФСБ России показала момент подрыва украинскими агентами автомобиля капитана 1 ранга Валерия Транковского в Севастополе 13 ноября. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:17
2024-11-19T10:17
фсб
безопасность
происшествия
севастополь
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ФСБ России показала момент подрыва украинскими агентами автомобиля капитана 1 ранга Валерия Транковского в Севастополе 13 ноября.Ранее спецслужба сообщила о задержании двух жителей Крыма, совершивших по заданию Киева подрыв машины в Севастополе, в результате чего погиб высокопоставленный офицер Черноморского флота.На кадрах видно, как автомобиль военнослужащего едет по улице и снижает скорость перед "лежачим полицейским". Как только передние колеса машины преодолевают препятствие, происходит мощный взрыв.
https://ria.ru/20241114/fsb-1983688956.html
севастополь
россия
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Момент подрыва автомобиля офицера Черноморского флота в Севастополе
ФСБ показала видео с показаниями задержанных украинских агентов, убивших высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе.
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фсб, безопасность, происшествия, севастополь, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ФСБ, Безопасность, Происшествия, Севастополь, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала момент подрыва украинскими агентами автомобиля офицера

ФСБ показала момент подрыва агентами ВСУ автомобиля высокопоставленного офицера

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ФСБ России показала момент подрыва украинскими агентами автомобиля капитана 1 ранга Валерия Транковского в Севастополе 13 ноября.
Ранее спецслужба сообщила о задержании двух жителей Крыма, совершивших по заданию Киева подрыв машины в Севастополе, в результате чего погиб высокопоставленный офицер Черноморского флота.
На кадрах видно, как автомобиль военнослужащего едет по улице и снижает скорость перед "лежачим полицейским". Как только передние колеса машины преодолевают препятствие, происходит мощный взрыв.
Задержание молодого человека, передававшего ВСУ данные об оборонном предприятии в Центральной России - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
ФСБ показала видео задержания украинского агента за передачу данных ВСУ
14 ноября, 11:08
 
ФСББезопасностьПроисшествияСевастопольРоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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