https://ria.ru/20241119/kriptomayning-1984534891.html
В нескольких регионах России ограничат криптомайнинг
В нескольких регионах России ограничат криптомайнинг - РИА Новости, 19.11.2024
В нескольких регионах России ограничат криптомайнинг
В некоторых российских регионах запретят майнить криптовалюту в холодное время года, сообщило правительство по итогам заседания комиссии по вопросам развития... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:26
2024-11-19T10:26
2024-11-19T11:09
россия
иркутская область
забайкальский край
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981407393_0:210:3149:1981_1920x0_80_0_0_f5af22de007e83b70dd5c8c91a40158b.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В некоторых российских регионах запретят майнить криптовалюту в холодное время года, сообщило правительство по итогам заседания комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которое провел вице-премьер Александр Новак."Указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края. <...> Также ограничение предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", — говорится в релизе.Минэнерго и энергокомпаниям поручено проработать введение запрета и в других регионах.Как сообщил замглавы ведомства Евгений Грабчак, ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не будут.На минувшей неделе власти Дагестана призвали правительство запретить майнинг в республике. Там заявили, что быстрое и бесконтрольное развитие этой отрасли стало негативным фактором — работа майнинг-ферм приводит к дефициту электроэнергии, что сказывается на надежности снабжения потребителей.Летом в России приняли закон о порядке и условиях майнинга. Заниматься им могут физические и юридические лица, а также ИП.При этом юрлица и индивидуальные предприниматели должны входить в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, могут заниматься майнингом без включения в реестр, если не превышают установленные лимиты энергопотребления.
https://ria.ru/20241109/trump-1982838964.html
https://ria.ru/20241106/kriptovalyuty-1982165542.html
россия
иркутская область
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981407393_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_af89b455682a1b3e0e2edd83fccbf7d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иркутская область, забайкальский край, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
Россия, Иркутская область, Забайкальский край, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика
В нескольких регионах России ограничат криптомайнинг
В 13 регионах России ограничат криптомайнинг
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
В некоторых российских регионах запретят майнить криптовалюту в холодное время года, сообщило правительство по итогам заседания
комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которое провел вице-премьер Александр Новак.
"Указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края. <...> Также ограничение предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", — говорится в релизе.
Минэнерго
и энергокомпаниям поручено проработать введение запрета и в других регионах.
Как сообщил замглавы ведомства Евгений Грабчак
, ограничивать майнинг криптовалют в Москве
пока не будут.
На минувшей неделе власти Дагестана призвали правительство запретить майнинг в республике. Там заявили, что быстрое и бесконтрольное развитие этой отрасли стало негативным фактором — работа майнинг-ферм приводит к дефициту электроэнергии, что сказывается на надежности снабжения потребителей.
Летом в России приняли закон о порядке и условиях майнинга. Заниматься им могут физические и юридические лица, а также ИП.
При этом юрлица и индивидуальные предприниматели должны входить в реестр ФНС
. А граждане, не оформленные как ИП, могут заниматься майнингом без включения в реестр, если не превышают установленные лимиты энергопотребления.