https://ria.ru/20241119/kriptomayning-1984534891.html

В нескольких регионах России ограничат криптомайнинг

В нескольких регионах России ограничат криптомайнинг - РИА Новости, 19.11.2024

В нескольких регионах России ограничат криптомайнинг

В некоторых российских регионах запретят майнить криптовалюту в холодное время года, сообщило правительство по итогам заседания комиссии по вопросам развития... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:26

2024-11-19T10:26

2024-11-19T11:09

россия

иркутская область

забайкальский край

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В некоторых российских регионах запретят майнить криптовалюту в холодное время года, сообщило правительство по итогам заседания комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которое провел вице-премьер Александр Новак."Указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края. <...> Также ограничение предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", — говорится в релизе.Минэнерго и энергокомпаниям поручено проработать введение запрета и в других регионах.Как сообщил замглавы ведомства Евгений Грабчак, ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не будут.На минувшей неделе власти Дагестана призвали правительство запретить майнинг в республике. Там заявили, что быстрое и бесконтрольное развитие этой отрасли стало негативным фактором — работа майнинг-ферм приводит к дефициту электроэнергии, что сказывается на надежности снабжения потребителей.Летом в России приняли закон о порядке и условиях майнинга. Заниматься им могут физические и юридические лица, а также ИП.При этом юрлица и индивидуальные предприниматели должны входить в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, могут заниматься майнингом без включения в реестр, если не превышают установленные лимиты энергопотребления.

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россия

иркутская область

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, иркутская область, забайкальский край, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика