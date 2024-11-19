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В нескольких регионах России ограничат криптомайнинг - РИА Новости, 19.11.2024
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10:26 19.11.2024 (обновлено: 11:09 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/kriptomayning-1984534891.html
В нескольких регионах России ограничат криптомайнинг
В нескольких регионах России ограничат криптомайнинг - РИА Новости, 19.11.2024
В нескольких регионах России ограничат криптомайнинг
В некоторых российских регионах запретят майнить криптовалюту в холодное время года, сообщило правительство по итогам заседания комиссии по вопросам развития... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:26
2024-11-19T11:09
россия
иркутская область
забайкальский край
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В некоторых российских регионах запретят майнить криптовалюту в холодное время года, сообщило правительство по итогам заседания комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которое провел вице-премьер Александр Новак."Указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края. &lt;...&gt; Также ограничение предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", — говорится в релизе.Минэнерго и энергокомпаниям поручено проработать введение запрета и в других регионах.Как сообщил замглавы ведомства Евгений Грабчак, ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не будут.На минувшей неделе власти Дагестана призвали правительство запретить майнинг в республике. Там заявили, что быстрое и бесконтрольное развитие этой отрасли стало негативным фактором — работа майнинг-ферм приводит к дефициту электроэнергии, что сказывается на надежности снабжения потребителей.Летом в России приняли закон о порядке и условиях майнинга. Заниматься им могут физические и юридические лица, а также ИП.При этом юрлица и индивидуальные предприниматели должны входить в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, могут заниматься майнингом без включения в реестр, если не превышают установленные лимиты энергопотребления.
https://ria.ru/20241109/trump-1982838964.html
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россия
иркутская область
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россия, иркутская область, забайкальский край, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
Россия, Иркутская область, Забайкальский край, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика
В нескольких регионах России ограничат криптомайнинг

В 13 регионах России ограничат криптомайнинг

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкМайнинговая ферма
Майнинговая ферма - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Майнинговая ферма. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В некоторых российских регионах запретят майнить криптовалюту в холодное время года, сообщило правительство по итогам заседания комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которое провел вице-премьер Александр Новак.
"Указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края. <...> Также ограничение предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", — говорится в релизе.
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Минэнерго и энергокомпаниям поручено проработать введение запрета и в других регионах.
Как сообщил замглавы ведомства Евгений Грабчак, ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не будут.
На минувшей неделе власти Дагестана призвали правительство запретить майнинг в республике. Там заявили, что быстрое и бесконтрольное развитие этой отрасли стало негативным фактором — работа майнинг-ферм приводит к дефициту электроэнергии, что сказывается на надежности снабжения потребителей.
Летом в России приняли закон о порядке и условиях майнинга. Заниматься им могут физические и юридические лица, а также ИП.
При этом юрлица и индивидуальные предприниматели должны входить в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, могут заниматься майнингом без включения в реестр, если не превышают установленные лимиты энергопотребления.
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