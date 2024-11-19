https://ria.ru/20241119/kreml-1984586523.html
Песков: Индия в сотрудничестве с Россией получает технологии за лучшую цену
Песков: Индия в сотрудничестве с Россией получает технологии за лучшую цену - РИА Новости, 19.11.2024
Песков: Индия в сотрудничестве с Россией получает технологии за лучшую цену
Индия благодаря сотрудничеству с Россией в рамках ВПК получает лучшие технологии за лучшую цену, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:16
2024-11-19T13:16
2024-11-19T13:16
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Индия благодаря сотрудничеству с Россией в рамках ВПК получает лучшие технологии за лучшую цену, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продолжающееся военное сотрудничество России и Индии. "Я не сомневаюсь, что наша продукция - лучшая и что цены на нее доступны. Таким образом, мы прекрасно понимаем, что Индия заинтересована во всех возможных направлениях. Они покупают лучшее по более выгодным ценам. Так что наше производство отличается высокой конкурентоспособностью, и мы не сомневаемся, что предоставляем нашим индийским друзьям самые лучшие технологии", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
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индия, россия, дмитрий песков, в мире
Индия, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков: Индия в сотрудничестве с Россией получает технологии за лучшую цену
Песков: Индия в сотрудничестве с РФ получает лучшие технологии за лучшую цену
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Индия благодаря сотрудничеству с Россией в рамках ВПК получает лучшие технологии за лучшую цену, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продолжающееся военное сотрудничество России и Индии.
"Я не сомневаюсь, что наша продукция - лучшая и что цены на нее доступны. Таким образом, мы прекрасно понимаем, что Индия заинтересована во всех возможных направлениях. Они покупают лучшее по более выгодным ценам. Так что наше производство отличается высокой конкурентоспособностью, и мы не сомневаемся, что предоставляем нашим индийским друзьям самые лучшие технологии", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.