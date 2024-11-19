https://ria.ru/20241119/kreml-1984586094.html

В Кремле прокомментировали военное сотрудничество России и Индии

В Кремле прокомментировали военное сотрудничество России и Индии - РИА Новости, 19.11.2024

В Кремле прокомментировали военное сотрудничество России и Индии

Военное сотрудничество РФ и Индии является хорошим знаком, демонстрирует доверительные отношения Москвы и Нью-Дели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:13

2024-11-19T13:13

2024-11-19T13:13

россия

индия

москва

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983052984_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_658419e258695f66fffc337fcba00793.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Военное сотрудничество РФ и Индии является хорошим знаком, демонстрирует доверительные отношения Москвы и Нью-Дели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наше военное сотрудничество - это признак особого характера наших двусторонних отношений, поскольку в столь глубоком военном взаимодействии могут быть только страны, находящиеся в доверительных отношениях друг с другом", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду на то, что совместные проекты России и Индии в этой сфере найдут свое продолжение. Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20241119/vrag-1984585627.html

россия

индия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индия, москва, дмитрий песков, в мире