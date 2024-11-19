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В Кремле прокомментировали военное сотрудничество России и Индии
В Кремле прокомментировали военное сотрудничество России и Индии - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле прокомментировали военное сотрудничество России и Индии
Военное сотрудничество РФ и Индии является хорошим знаком, демонстрирует доверительные отношения Москвы и Нью-Дели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:13
2024-11-19T13:13
2024-11-19T13:13
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Военное сотрудничество РФ и Индии является хорошим знаком, демонстрирует доверительные отношения Москвы и Нью-Дели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наше военное сотрудничество - это признак особого характера наших двусторонних отношений, поскольку в столь глубоком военном взаимодействии могут быть только страны, находящиеся в доверительных отношениях друг с другом", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду на то, что совместные проекты России и Индии в этой сфере найдут свое продолжение. Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
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россия, индия, москва, дмитрий песков, в мире
Россия, Индия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали военное сотрудничество России и Индии
Песков: военное сотрудничество РФ и Индии демонстрирует доверительные отношения
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Военное сотрудничество РФ и Индии является хорошим знаком, демонстрирует доверительные отношения Москвы и Нью-Дели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наше военное сотрудничество - это признак особого характера наших двусторонних отношений, поскольку в столь глубоком военном взаимодействии могут быть только страны, находящиеся в доверительных отношениях друг с другом", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду на то, что совместные проекты России и Индии в этой сфере найдут свое продолжение.
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.