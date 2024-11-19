https://ria.ru/20241119/kreml-1984585865.html
В Кремле обвинили США в продолжении конфликта на Украине
В Кремле обвинили США в продолжении конфликта на Украине - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле обвинили США в продолжении конфликта на Украине
Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие два месяца будет делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались, Москва это понимает, заявил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:11
2024-11-19T13:11
2024-11-19T13:11
в мире
сша
украина
москва
джо байден
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:72:3078:1803_1920x0_80_0_0_cf89b49433da41d0e8d494b92a04697e.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие два месяца будет делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались, Москва это понимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В ближайшие два месяца мы будем видеть, что администрация мистера Байдена в Белом доме будет делать все, чтобы убедиться, что война продолжается. Это реальность, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20240916/indiya-1972914337.html
сша
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9427a9487eae160648325c5dcc9202b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, москва, джо байден, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Москва, Джо Байден, Дмитрий Песков
В Кремле обвинили США в продолжении конфликта на Украине
Песков: Байден сделает все, чтобы военные действия на Украине продолжались