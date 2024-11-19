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В Кремле обвинили США в продолжении конфликта на Украине - РИА Новости, 19.11.2024
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13:11 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/kreml-1984585865.html
В Кремле обвинили США в продолжении конфликта на Украине
В Кремле обвинили США в продолжении конфликта на Украине - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле обвинили США в продолжении конфликта на Украине
Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие два месяца будет делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались, Москва это понимает, заявил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:11
2024-11-19T13:11
в мире
сша
украина
москва
джо байден
дмитрий песков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие два месяца будет делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались, Москва это понимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В ближайшие два месяца мы будем видеть, что администрация мистера Байдена в Белом доме будет делать все, чтобы убедиться, что война продолжается. Это реальность, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
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в мире, сша, украина, москва, джо байден, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Москва, Джо Байден, Дмитрий Песков
В Кремле обвинили США в продолжении конфликта на Украине

Песков: Байден сделает все, чтобы военные действия на Украине продолжались

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие два месяца будет делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались, Москва это понимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В ближайшие два месяца мы будем видеть, что администрация мистера Байдена в Белом доме будет делать все, чтобы убедиться, что война продолжается. Это реальность, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
СМИ: Индия отказалась вводить санкции против RT, несмотря на просьбы США
16 сентября, 10:56
 
В миреСШАУкраинаМоскваДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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