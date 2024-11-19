https://ria.ru/20241119/kreml-1984585865.html

В Кремле обвинили США в продолжении конфликта на Украине

В Кремле обвинили США в продолжении конфликта на Украине - РИА Новости, 19.11.2024

В Кремле обвинили США в продолжении конфликта на Украине

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие два месяца будет делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались, Москва это понимает, заявил... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:11

2024-11-19T13:11

2024-11-19T13:11

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дмитрий песков

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие два месяца будет делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались, Москва это понимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В ближайшие два месяца мы будем видеть, что администрация мистера Байдена в Белом доме будет делать все, чтобы убедиться, что война продолжается. Это реальность, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20240916/indiya-1972914337.html

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