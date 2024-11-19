https://ria.ru/20241119/kreml-1984555977.html
В Кремле прокомментировали сообщения о намерении Киева применить ATACMS
В Кремле прокомментировали сообщения о намерении Киева применить ATACMS - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о намерении Киева применить ATACMS
Российские военные максимально внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Киева применить ракеты ATACMS, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:41
2024-11-19T11:41
2024-11-19T11:57
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киев
сша
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джо байден
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские военные максимально внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Киева применить ракеты ATACMS, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. "Наши военные и соответствующие службы действительно отслеживают ситуацию максимально внимательно в связи с этой появившейся информацией, в связи с прозвучавшими заявлениями. Конечно же, скажем так, дальше руководствоваться сообщениями отдельно взятого телеканала вряд ли возможно, хотя мы тщательно фиксируем все", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241118/bayden-1984342718.html
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россия, киев, сша, дмитрий песков, джо байден
Россия, Киев, США, Дмитрий Песков, Джо Байден
В Кремле прокомментировали сообщения о намерении Киева применить ATACMS
Песков: российские военные тщательно отслеживают ситуацию с ракетами ATACMS
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские военные максимально внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Киева применить ракеты ATACMS, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден
впервые санкционировал использование Украиной
американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
"Наши военные и соответствующие службы действительно отслеживают ситуацию максимально внимательно в связи с этой появившейся информацией, в связи с прозвучавшими заявлениями. Конечно же, скажем так, дальше руководствоваться сообщениями отдельно взятого телеканала вряд ли возможно, хотя мы тщательно фиксируем все", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.