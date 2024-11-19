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Раскрыт новый способ кражи денег через Telegram - РИА Новости, 19.11.2024
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02:20 19.11.2024 (обновлено: 02:44 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/krazha-1984496012.html
Раскрыт новый способ кражи денег через Telegram
Раскрыт новый способ кражи денег через Telegram - РИА Новости, 19.11.2024
Раскрыт новый способ кражи денег через Telegram
Получение якобы в подарок подписки на Telegram Premium должно насторожить — возможно, за этим скрываются мошенники, рассказал в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:20
2024-11-19T02:44
общество
россия
иван соловьев (юрист)
telegram
технологии
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Получение якобы в подарок подписки на Telegram Premium должно насторожить — возможно, за этим скрываются мошенники, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что Telegram Premium можно купить как для себя, так и для другого пользователя. Популярность этой опции взяли на вооружение мошенники: взломав чей-то аккаунт, они от его имени рассылают контактному листу информацию о таком подарке. Заинтересовавшемуся предлагается пойти по ссылке, похожей на ссылку мессенджера. "Переход по ней может привести ко взлому аккаунта на "Госуслугах" с последствиями в виде кражи денег и личных данных. Но можно лишиться еще и своего аккаунта в Telegram. Захватив его, аферисты от имени пользователя рассылают просьбы о переводе денег на сгенерированную ими банковскую карту", — предупредил юрист.По его словам, лучше лично связаться с дарителем и уточнить, а был ли подарок. В противном случае вы рискуете лишиться средств и даже имущества.
https://ria.ru/20240611/moshennichestvo-1952083332.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист), telegram, технологии
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Telegram, Технологии
Раскрыт новый способ кражи денег через Telegram

Юрист Соловьев предупредил об опасности подписки на Telegram Premium в подарок

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Получение якобы в подарок подписки на Telegram Premium должно насторожить — возможно, за этим скрываются мошенники, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он напомнил, что Telegram Premium можно купить как для себя, так и для другого пользователя. Популярность этой опции взяли на вооружение мошенники: взломав чей-то аккаунт, они от его имени рассылают контактному листу информацию о таком подарке. Заинтересовавшемуся предлагается пойти по ссылке, похожей на ссылку мессенджера.
"Переход по ней может привести ко взлому аккаунта на "Госуслугах" с последствиями в виде кражи денег и личных данных. Но можно лишиться еще и своего аккаунта в Telegram. Захватив его, аферисты от имени пользователя рассылают просьбы о переводе денег на сгенерированную ими банковскую карту", — предупредил юрист.
По его словам, лучше лично связаться с дарителем и уточнить, а был ли подарок. В противном случае вы рискуете лишиться средств и даже имущества.
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