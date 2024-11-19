https://ria.ru/20241119/koreya-1984493589.html

Ким Чен Ын встретился с главой Минприроды России

Ким Чен Ын встретился с главой Минприроды России - РИА Новости, 19.11.2024

Ким Чен Ын встретился с главой Минприроды России

Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел в понедельник встречу с российским министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, прибывшим в Пхеньян для РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T01:52

2024-11-19T01:52

2024-11-19T01:52

россия

пхеньян

александр козлов (глава минприроды)

ким чен ын

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел в понедельник встречу с российским министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, прибывшим в Пхеньян для участия в переговорах в рамках межправкомиссии России и КНДР по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает радио "Голос Кореи". Ранее минприроды РФ сообщило, что российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым прибыла в Пхеньян, в частности, чтобы провести переговоры в рамках межправкомиссии России и КНДР по торгово-экономическому сотрудничеству. "Генеральный секретарь ТПК (Трудовой партии Кореи - ред.) и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 18 ноября принял главу правительственной делегации РФ министра природных ресурсов и экологии товарища Александра Козлова", - сообщает радио. Козлов возглавляет российскую сторону межправкомиссии с 2018 года. Сопредседатель с корейской стороны - министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо. Предыдущее, десятое заседание МПК состоялось в ноябре прошлого года в Пхеньяне. Обсуждалось сотрудничество в сферах сельского хозяйства, защиты окружающей среды, транспорта, образования, спорта, культуры и науки. А в текущем году страны подписали межправсоглашение о строительстве моста через реку Туманную.

https://ria.ru/20241118/kndr-1984316135.html

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россия, пхеньян, александр козлов (глава минприроды), ким чен ын, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)