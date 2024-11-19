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В Москве подвели итоги вокального конкурса "Мосгаз зажигает звезды" - РИА Новости, 19.11.2024
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07:47 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/konkurs-1984512893.html
В Москве подвели итоги вокального конкурса "Мосгаз зажигает звезды"
В Москве подвели итоги вокального конкурса "Мосгаз зажигает звезды" - РИА Новости, 19.11.2024
В Москве подвели итоги вокального конкурса "Мосгаз зажигает звезды"
В столице подвели итоги всероссийского вокального конкурса "Мосгаз зажигает звезды", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:47
2024-11-19T07:47
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В столице подвели итоги всероссийского вокального конкурса "Мосгаз зажигает звезды", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице подвели итоги всероссийского конкурса юных вокалистов, состоявшегося в рамках XII фестиваля "Мосгаз зажигает звезды". Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Конкурсантов оценивали в трех номинациях - это "Академический вокал", "Эстрадный вокал" и "Народный вокал", - говорится в сообщении. На сайте также сообщается, что финальный тур проходил с 14 по 16 ноября, два дня жюри оценивали выступления в онлайн-формате, на третий день участники выступали вживую.
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве подвели итоги вокального конкурса "Мосгаз зажигает звезды"

В Москве подвели итоги конкурса юных вокалистов "Мосгаз зажигает звезды"

© Фото : АО "Мосгаз"Фестиваль юных талантов "Мосгаз зажигает звезды"
Фестиваль юных талантов Мосгаз зажигает звезды - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : АО "Мосгаз"
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В столице подвели итоги всероссийского вокального конкурса "Мосгаз зажигает звезды", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В столице подвели итоги всероссийского конкурса юных вокалистов, состоявшегося в рамках XII фестиваля "Мосгаз зажигает звезды". Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Конкурсантов оценивали в трех номинациях - это "Академический вокал", "Эстрадный вокал" и "Народный вокал", - говорится в сообщении.
На сайте также сообщается, что финальный тур проходил с 14 по 16 ноября, два дня жюри оценивали выступления в онлайн-формате, на третий день участники выступали вживую.
Фотограф - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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