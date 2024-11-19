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Запрет на усыновление детей в страны, где разрешена смена пола, одобрили - РИА Новости, 19.11.2024
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12:13 19.11.2024 (обновлено: 14:08 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/komitet-1984568663.html
Запрет на усыновление детей в страны, где разрешена смена пола, одобрили
Запрет на усыновление детей в страны, где разрешена смена пола, одобрили - РИА Новости, 19.11.2024
Запрет на усыновление детей в страны, где разрешена смена пола, одобрили
Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола, передаёт корреспондент РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:13
2024-11-19T14:08
общество
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола, передаёт корреспондент РИА Новости. Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства". -0-
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общество, россия
Общество, Россия
Запрет на усыновление детей в страны, где разрешена смена пола, одобрили

КК одобрил закон о запрете усыновления детей в страны, где разрешена смена пола

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола, передаёт корреспондент РИА Новости.
Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства". -0-
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Львова-Белова заявила о снижении усыновления детей из России иностранцами
4 июня, 01:17
 
ОбществоРоссия
 
 
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