https://ria.ru/20241119/komitet-1984568663.html

Запрет на усыновление детей в страны, где разрешена смена пола, одобрили

Запрет на усыновление детей в страны, где разрешена смена пола, одобрили - РИА Новости, 19.11.2024

Запрет на усыновление детей в страны, где разрешена смена пола, одобрили

Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола, передаёт корреспондент РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:13

2024-11-19T12:13

2024-11-19T14:08

общество

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола, передаёт корреспондент РИА Новости. Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства". -0-

https://ria.ru/20240604/usynovlenie-1950299234.html

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общество, россия