https://ria.ru/20241119/kndr-1984710191.html

Россия и КНДР договорились увеличить число чартерных рейсов

Россия и КНДР договорились увеличить число чартерных рейсов - РИА Новости, 19.11.2024

Россия и КНДР договорились увеличить число чартерных рейсов

Россия и КНДР договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами, при этом их планируется запустить не только из востока России, но и из крупных... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:19

2024-11-19T21:19

2024-11-19T21:19

туризм

россия

пхеньян

ким чен ын

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия и КНДР договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами, при этом их планируется запустить не только из востока России, но и из крупных городов, сообщило Минприроды РФ. "За 9 месяцев 2024 года туристический поток между Россией и КНДР составил свыше пяти тысяч человек. Более 70% его приходится на авиасообщение. Стороны договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами. При этом их планируется запустить не только из востока России, но и из крупных городов страны", - говорится в сообщении. В ходе одиннадцатой российско-корейской межправительственной комиссии в Пхеньяне состоялись десятки встреч, где стороны обсуждали сотрудничество в разных направлениях, включая спорт, культуру, туризм и образование, отметило министерство. Министр природных ресурсов и экологии России, сопредседатель межправкомиссии, также встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. В сфере спорта стороны также договорились увеличить число обменов. Также Россия и КНДР намерены наращивать сотрудничество в сфере культуры. Речь идёт о возможности посещать страны культурных деятелей для выступлений и совместных мероприятий, обмене художественными выставками и кинофестивалями. "Важнейшее направление совместной работы - сфера образования. В Пхеньяне планируется открыть Центр открытого образования на русском языке на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. Российский партнер проекта - Благовещенский государственный педагогический университет", - добавляется в сообщении Минприроды РФ.

https://ria.ru/20241119/peskov-1984578707.html

https://ria.ru/20241119/kndr-1984503010.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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россия, пхеньян, ким чен ын, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), в мире, кндр (северная корея)