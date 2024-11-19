https://ria.ru/20241119/kitay-1984684175.html

Трамп будет вести агрессивную политику в отношении Китая, заявил Джонсон

Трамп будет вести агрессивную политику в отношении Китая, заявил Джонсон - РИА Новости, 19.11.2024

Трамп будет вести агрессивную политику в отношении Китая, заявил Джонсон

Власти США при избранном президенте Дональде Трампе будут вести очень агрессивную политику в отношении Китая, заявил спикер палаты Майк Джонсон. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:33

2024-11-19T18:33

2024-11-19T18:48

в мире

китай

сша

пекин

дональд трамп

майк джонсон

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Власти США при избранном президенте Дональде Трампе будут вести очень агрессивную политику в отношении Китая, заявил спикер палаты Майк Джонсон."Мы должны быть очень агрессивны по отношению к Китаю. Не стану говорить о конкретных мерах, но у нас есть избранный комитет по Коммунистической партии Китая, которая является чрезвычайной угрозой", - сообщил он журналистам на брифинге, говоря о планах работы палаты представителей в новом составе.Джонсон подчеркнул, что считает Китай главной угрозой национальной безопасности США и ожидает, что Трамп также будет очень агрессивным в отношении Пекина.

https://ria.ru/20241101/tramp-1981274203.html

китай

сша

пекин

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в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп, майк джонсон