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Трамп будет вести агрессивную политику в отношении Китая, заявил Джонсон
Трамп будет вести агрессивную политику в отношении Китая, заявил Джонсон - РИА Новости, 19.11.2024
Трамп будет вести агрессивную политику в отношении Китая, заявил Джонсон
Власти США при избранном президенте Дональде Трампе будут вести очень агрессивную политику в отношении Китая, заявил спикер палаты Майк Джонсон. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:33
2024-11-19T18:33
2024-11-19T18:48
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Власти США при избранном президенте Дональде Трампе будут вести очень агрессивную политику в отношении Китая, заявил спикер палаты Майк Джонсон."Мы должны быть очень агрессивны по отношению к Китаю. Не стану говорить о конкретных мерах, но у нас есть избранный комитет по Коммунистической партии Китая, которая является чрезвычайной угрозой", - сообщил он журналистам на брифинге, говоря о планах работы палаты представителей в новом составе.Джонсон подчеркнул, что считает Китай главной угрозой национальной безопасности США и ожидает, что Трамп также будет очень агрессивным в отношении Пекина.
https://ria.ru/20241101/tramp-1981274203.html
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в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп, майк джонсон
В мире, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Трамп будет вести агрессивную политику в отношении Китая, заявил Джонсон
Джонсон заявил, что Трамп будут вести агрессивную политику в отношении Китая