Рейтинг@Mail.ru
Трамп будет вести агрессивную политику в отношении Китая, заявил Джонсон - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 19.11.2024 (обновлено: 18:48 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/kitay-1984684175.html
Трамп будет вести агрессивную политику в отношении Китая, заявил Джонсон
Трамп будет вести агрессивную политику в отношении Китая, заявил Джонсон - РИА Новости, 19.11.2024
Трамп будет вести агрессивную политику в отношении Китая, заявил Джонсон
Власти США при избранном президенте Дональде Трампе будут вести очень агрессивную политику в отношении Китая, заявил спикер палаты Майк Джонсон. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:33
2024-11-19T18:48
в мире
китай
сша
пекин
дональд трамп
майк джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Власти США при избранном президенте Дональде Трампе будут вести очень агрессивную политику в отношении Китая, заявил спикер палаты Майк Джонсон."Мы должны быть очень агрессивны по отношению к Китаю. Не стану говорить о конкретных мерах, но у нас есть избранный комитет по Коммунистической партии Китая, которая является чрезвычайной угрозой", - сообщил он журналистам на брифинге, говоря о планах работы палаты представителей в новом составе.Джонсон подчеркнул, что считает Китай главной угрозой национальной безопасности США и ожидает, что Трамп также будет очень агрессивным в отношении Пекина.
https://ria.ru/20241101/tramp-1981274203.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_177:0:2844:2000_1920x0_80_0_0_cead9aed1bbdff52867ead6f6fdbef9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп, майк джонсон
В мире, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Трамп будет вести агрессивную политику в отношении Китая, заявил Джонсон

Джонсон заявил, что Трамп будут вести агрессивную политику в отношении Китая

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Власти США при избранном президенте Дональде Трампе будут вести очень агрессивную политику в отношении Китая, заявил спикер палаты Майк Джонсон.
"Мы должны быть очень агрессивны по отношению к Китаю. Не стану говорить о конкретных мерах, но у нас есть избранный комитет по Коммунистической партии Китая, которая является чрезвычайной угрозой", - сообщил он журналистам на брифинге, говоря о планах работы палаты представителей в новом составе.
Джонсон подчеркнул, что считает Китай главной угрозой национальной безопасности США и ожидает, что Трамп также будет очень агрессивным в отношении Пекина.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах
1 ноября, 08:59
 
В миреКитайСШАПекинДональд ТрампМайк Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала