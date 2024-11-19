https://ria.ru/20241119/kitay-1984507574.html
Китай и Россия должны усилить влияние Глобального Юга в мире, уверен Ван И
Китай и Россия должны усилить влияние Глобального Юга в мире, уверен Ван И - РИА Новости, 19.11.2024
Китай и Россия должны усилить влияние Глобального Юга в мире, уверен Ван И
Китай и Россия должны работать над тем, чтобы усилить влияние глобального Юга и играть большую роль в многополярном мире, заявил министр иностранных дел КНР Ван РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:14
2024-11-19T06:14
2024-11-19T06:39
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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Китай и Россия должны работать над тем, чтобы усилить влияние глобального Юга и играть большую роль в многополярном мире, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро."Китай и Россия должны работать с партнерами по БРИКС над реализацией итогов саммита БРИКС в Казани, сделать механизм БРИКС больше и сильнее, усиливать влияние Глобального Юга и играть большую роль в многополярном мире", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он также добавил, что в следующем году исполняется 80 лет со дня победы во Второй мировой войне, "Китай и Россия должны совместно организовать памятные мероприятия, решительно защищать итоги победы во Второй мировой войне, международную справедливость и беспристрастность, а также извлечь уроки из истории, чтобы проложить путь в будущее".
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в мире, китай, россия, глобальный юг, ван и (политик), брикс, большая двадцатка, сергей лавров
В мире, Китай, Россия, Глобальный Юг, Ван И (политик), БРИКС, Большая двадцатка, Сергей Лавров
Китай и Россия должны усилить влияние Глобального Юга в мире, уверен Ван И
Ван И: Китай и Россия должны усилить влияние Глобального Юга в мире
ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Китай и Россия должны работать над тем, чтобы усилить влияние глобального Юга и играть большую роль в многополярном мире, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро.
"Китай и Россия должны работать с партнерами по БРИКС над реализацией итогов саммита БРИКС в Казани, сделать механизм БРИКС больше и сильнее, усиливать влияние Глобального Юга и играть большую роль в многополярном мире", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также добавил, что в следующем году исполняется 80 лет со дня победы во Второй мировой войне, "Китай и Россия должны совместно организовать памятные мероприятия, решительно защищать итоги победы во Второй мировой войне, международную справедливость и беспристрастность, а также извлечь уроки из истории, чтобы проложить путь в будущее".