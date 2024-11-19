https://ria.ru/20241119/kitay-1984507574.html

Китай и Россия должны усилить влияние Глобального Юга в мире, уверен Ван И

Китай и Россия должны усилить влияние Глобального Юга в мире, уверен Ван И - РИА Новости, 19.11.2024

Китай и Россия должны усилить влияние Глобального Юга в мире, уверен Ван И

Китай и Россия должны работать над тем, чтобы усилить влияние глобального Юга и играть большую роль в многополярном мире, заявил министр иностранных дел КНР Ван РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T06:14

2024-11-19T06:14

2024-11-19T06:39

в мире

китай

россия

глобальный юг

ван и (политик)

брикс

большая двадцатка

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975329251_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_61b9b529675eae25f761189eace44ee1.jpg

ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Китай и Россия должны работать над тем, чтобы усилить влияние глобального Юга и играть большую роль в многополярном мире, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро."Китай и Россия должны работать с партнерами по БРИКС над реализацией итогов саммита БРИКС в Казани, сделать механизм БРИКС больше и сильнее, усиливать влияние Глобального Юга и играть большую роль в многополярном мире", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он также добавил, что в следующем году исполняется 80 лет со дня победы во Второй мировой войне, "Китай и Россия должны совместно организовать памятные мероприятия, решительно защищать итоги победы во Второй мировой войне, международную справедливость и беспристрастность, а также извлечь уроки из истории, чтобы проложить путь в будущее".

https://ria.ru/20241119/kitay-1984507298.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, глобальный юг, ван и (политик), брикс, большая двадцатка, сергей лавров