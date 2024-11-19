https://ria.ru/20241119/kitay-1984507298.html
Китай готов с Россией и далее укреплять сотрудничество, заявил Ван И
Китай готов с Россией и далее укреплять сотрудничество, заявил Ван И - РИА Новости, 19.11.2024
Китай готов с Россией и далее укреплять сотрудничество, заявил Ван И
Китай готов вместе с Россией далее укреплять сотрудничество, содействовать приданию нового импульса взаимодействию между странами, заявил министр иностранных... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:10
2024-11-19T06:10
2024-11-19T06:40
в мире
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россия
ван и (политик)
большая двадцатка
сергей лавров
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ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией далее укреплять сотрудничество, содействовать приданию нового импульса взаимодействию между странами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20."Китай готов вместе с Россией далее укреплять сотрудничество и сопряжение, содействовать приданию нового импульса всестороннему стратегическому взаимодействию между Россией и Китаем, а также вносить должный вклад в развитие и возрождение обеих стран, в реформирование глобального управления", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
https://ria.ru/20241117/kitay-1984212404.html
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в мире, китай, россия, ван и (политик), большая двадцатка, сергей лавров
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Большая двадцатка, Сергей Лавров
Китай готов с Россией и далее укреплять сотрудничество, заявил Ван И
Ван И с Лавровым обсудили сотрудничество между странами на полях саммита G20