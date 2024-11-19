https://ria.ru/20241119/kitay-1984507298.html

Китай готов с Россией и далее укреплять сотрудничество, заявил Ван И

Китай готов с Россией и далее укреплять сотрудничество, заявил Ван И - РИА Новости, 19.11.2024

Китай готов с Россией и далее укреплять сотрудничество, заявил Ван И

Китай готов вместе с Россией далее укреплять сотрудничество, содействовать приданию нового импульса взаимодействию между странами, заявил министр иностранных... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T06:10

2024-11-19T06:10

2024-11-19T06:40

в мире

китай

россия

ван и (политик)

большая двадцатка

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974682862_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_455f98db1fde24dfe2f0ef628624045c.jpg

ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией далее укреплять сотрудничество, содействовать приданию нового импульса взаимодействию между странами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20."Китай готов вместе с Россией далее укреплять сотрудничество и сопряжение, содействовать приданию нового импульса всестороннему стратегическому взаимодействию между Россией и Китаем, а также вносить должный вклад в развитие и возрождение обеих стран, в реформирование глобального управления", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

https://ria.ru/20241117/kitay-1984212404.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, ван и (политик), большая двадцатка, сергей лавров