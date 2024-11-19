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В Китае автомобиль въехал в людей перед входом в школу - РИА Новости, 19.11.2024
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05:32 19.11.2024 (обновлено: 06:59 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/kitay-1984504631.html
В Китае автомобиль въехал в людей перед входом в школу
В Китае автомобиль въехал в людей перед входом в школу - РИА Новости, 19.11.2024
В Китае автомобиль въехал в людей перед входом в школу
Автомобиль въехал в людей перед входом в одну из школ в провинции Хунань в центральной части Китая, множество школьников пострадали, сообщает Центральное... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T05:32
2024-11-19T06:59
в мире
китай
хунань
происшествия
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ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Автомобиль въехал в людей перед входом в одну из школ в провинции Хунань в центральной части Китая, множество школьников пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая. Инцидент произошёл утром во вторник по местному времени перед входом в начальную школу "Юнъань" района Динчэн города Чандэ. Точное число пострадавших пока не уточняется. Агентство Синьхуа сообщило, что водитель белого внедорожника был задержан на месте родителями учеников и сотрудниками охраны школы. Мотивы его действий неизвестны.Несколько человек направлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи, сведений о погибших пока не поступало.Это уже второй случай наезда на пешеходов в Китае за последний месяц. Одиннадцатого ноября водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре города Чжухай китайской южной провинции Гуандун, что привело к смерти 35 человек, еще 43 человека пострадали. Сотрудники полиции задержали подозреваемого 62-летнего водителя, когда он пытался скрыться с места преступления. Как сообщили в полиции, подозреваемый ранил себя, после чего впал в кому. Согласно предварительным данным расследования, причиной поведения водителя могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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в мире, китай, хунань, происшествия
В мире, Китай, Хунань, Происшествия
В Китае автомобиль въехал в людей перед входом в школу

В Китае автомобиль въехал в людей перед входом в школу, есть пострадавшие

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкКитай
Китай - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Автомобиль въехал в людей перед входом в одну из школ в провинции Хунань в центральной части Китая, множество школьников пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошёл утром во вторник по местному времени перед входом в начальную школу "Юнъань" района Динчэн города Чандэ.
Точное число пострадавших пока не уточняется. Агентство Синьхуа сообщило, что водитель белого внедорожника был задержан на месте родителями учеников и сотрудниками охраны школы. Мотивы его действий неизвестны.
Несколько человек направлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи, сведений о погибших пока не поступало.
Это уже второй случай наезда на пешеходов в Китае за последний месяц. Одиннадцатого ноября водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре города Чжухай китайской южной провинции Гуандун, что привело к смерти 35 человек, еще 43 человека пострадали. Сотрудники полиции задержали подозреваемого 62-летнего водителя, когда он пытался скрыться с места преступления. Как сообщили в полиции, подозреваемый ранил себя, после чего впал в кому. Согласно предварительным данным расследования, причиной поведения водителя могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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