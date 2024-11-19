https://ria.ru/20241119/kiselev-1984628226.html

Россия поддерживает ядерный паритет с США в одиночку, заявил Киселев

Россия поддерживает ядерный паритет с США в одиночку, заявил Киселев - РИА Новости, 19.11.2024

Россия поддерживает ядерный паритет с США в одиночку, заявил Киселев

Россия в одиночку поддерживает ядерный паритет с США и тем самым дает странам мирового большинства возможность развиваться в условиях безопасности, заявил... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:12

2024-11-19T15:12

2024-11-19T17:45

россия

сша

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дмитрий киселев

эммануэль макрон

нато

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя – РИА Новости. Россия в одиночку поддерживает ядерный паритет с США и тем самым дает странам мирового большинства возможность развиваться в условиях безопасности, заявил генеральный директор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев на встрече с главными редакторами индийских СМИ "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". "Мир держится на ядерном балансе между США и Россией, никто это не отрицает. (Победивший на президентских выборах в США Дональд) Трамп просит своих сотрудников по НАТО платить за свою безопасность, потому что он считает, что Америка предоставляет определенный сервис, который стоит денег. Но ядерный баланс с другой стороны гарантирует как раз Россия, и таким образом именно Москва предоставляет возможность странам мирового большинства развиваться", - сказал он. Киселев отметил, что Россия не требует оплачивать этот вклад, но его необходимо признать и оценить. "Этот особенный вклад России в поддержание мирового ядерного баланса, баланса сил, конечно нам бы хотелось, чтоб вы его оценили. Не думаю, что (президент РФ Владимир) Путин когда-нибудь скажет: "Платите за это", это не в его стиле. Но мне представляется, что платить за это мировое большинство должно – если не деньгами, то хотя бы признанием такого положения вещей и благодарностью. Пока это фигура умолчания, никто про это не говорит, как будто само собой разумеется. Но оно не само так делается, это делают русские люди. Мне представляется, что внутреннее понимание такого положения дел у всех нас оно должно быть", - сказал генеральный директор МИА "Россия Сегодня". В ходе выступления Киселев напомнил недавнее заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что Франция была "травоядной" и должна стать "всеядной". "Происходит какая-то подмена понятий, нам продолжают дурить голову, и если сейчас Макрон говорит, что Франция должна стать всеядной, чего же ожидать нам тогда? Ну очевидно – новых ракет в нашу сторону", - добавил известный телеведущий. Он напомнил, что ранее во вторник президент России утвердил новую ядерную доктрину РФ, которая утверждает, что агрессия неядерного государства при поддержке ядерного государства рассматривается как совместное нападение, и Россия имеет право на ядерный ответ. "В какой точке мы находимся? Мы что хотим дальнейшей эскалации? Россия точно не хочет дальнейшей эскалации. Россия утверждает мир и фактически является идеологом, опорой и несущей конструкцией многополярного мира последние 25 лет", - добавил Киселев. Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html

https://ria.ru/20241029/udar-1980752662.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982387585.html

россия

сша

франция

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Киселев: "Россия в одиночку поддерживает ядерный паритет с США" Россия в одиночку поддерживает ядерный паритет с США и тем самым дает странам мирового большинства возможность развиваться в условиях безопасности, заявил гендиректор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев. Трамп просит своих сотрудников по НАТО платить за свою безопасность, потому что он считает, что Америка предоставляет определенный сервис, который стоит денег. Но ядерный баланс с другой стороны гарантирует как раз Россия, и таким образом именно Москва предоставляет возможность странам мирового большинства развиваться. Киселев отметил, что Россия не требует оплачивать этот вклад, но его необходимо признать и оценить. Кроме того, он вспомнил недавнее заявление Макрона о том, что Франция была "травоядной" и должна стать "всеядной". Происходит какая-то подмена понятий, нам продолжают дурить голову, и если сейчас Макрон говорит, что Франция должна стать всеядной, чего же ожидать нам тогда? Ну очевидно – новых ракет в нашу сторону. 2024-11-19T15:12 true PT3M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, сша, франция, дмитрий киселев, эммануэль макрон, нато, в мире