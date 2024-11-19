Рейтинг@Mail.ru
Премьер Киргизии отметил важность углубления отношений с Россией - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/kirgiziya-1984659399.html
Премьер Киргизии отметил важность углубления отношений с Россией
Премьер Киргизии отметил важность углубления отношений с Россией - РИА Новости, 19.11.2024
Премьер Киргизии отметил важность углубления отношений с Россией
Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе переговоров с послом России в Бишкеке Сергеем Вакуновым отметил важность углубления отношений Бишкека и Москвы, сообщила РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:04
2024-11-19T17:04
россия
киргизия
бишкек
акылбек жапаров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900811471_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_e2168591af662ca75cd54e33958b1f4e.jpg
БИШКЕК, 19 ноя - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе переговоров с послом России в Бишкеке Сергеем Вакуновым отметил важность углубления отношений Бишкека и Москвы, сообщила во вторник пресс-служба правительства республики. Как говорится в сообщении, в ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней киргизско-российской повестки, включая ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, укрепления культурных связей и взаимодействия в миграционной сфере. "Глава кабмина отметил важность углубления партнерских отношений между двумя странами, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, посол РФ выразил приверженность российской стороны к продолжению активного взаимодействия по всем направлениям и подчеркнул значимость совместной работы для укрепления "традиционно дружественных отношений" между народами Киргизии и России. "По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему расширению сотрудничества и реализации совместных проектов", - уточнили в кабмине. В свою очередь, как сообщили в пресс-службе российского посольства, среди приоритетных направлений взаимовыгодного двустороннего партнерства посол и премьер также обсудили модернизацию Киргизско-Российского Славянского университета. -0-
https://ria.ru/20240902/kirgizija-1970033028.html
https://ria.ru/20241030/prokuratury-1980885995.html
россия
киргизия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900811471_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_420990521a968a0ec132244f1eba3959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия, бишкек, акылбек жапаров, в мире
Россия, Киргизия, Бишкек, Акылбек Жапаров, В мире
Премьер Киргизии отметил важность углубления отношений с Россией

Премьер Киргизии Жапаров отметил важность углубления отношений с Москвой

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАкылбек Жапаров
Акылбек Жапаров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Акылбек Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 19 ноя - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе переговоров с послом России в Бишкеке Сергеем Вакуновым отметил важность углубления отношений Бишкека и Москвы, сообщила во вторник пресс-служба правительства республики.
Как говорится в сообщении, в ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней киргизско-российской повестки, включая ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, укрепления культурных связей и взаимодействия в миграционной сфере.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Киргизии начали реализацию масштабных проектов с Россией
2 сентября, 16:30
"Глава кабмина отметил важность углубления партнерских отношений между двумя странами, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, посол РФ выразил приверженность российской стороны к продолжению активного взаимодействия по всем направлениям и подчеркнул значимость совместной работы для укрепления "традиционно дружественных отношений" между народами Киргизии и России.
"По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему расширению сотрудничества и реализации совместных проектов", - уточнили в кабмине.
В свою очередь, как сообщили в пресс-службе российского посольства, среди приоритетных направлений взаимовыгодного двустороннего партнерства посол и премьер также обсудили модернизацию Киргизско-Российского Славянского университета. -0-
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Генпрокуроры России и Киргизии подписали соглашение о сотрудничестве
30 октября, 12:22
 
РоссияКиргизияБишкекАкылбек ЖапаровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала