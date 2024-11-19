https://ria.ru/20241119/kirgiziya-1984659399.html

Премьер Киргизии отметил важность углубления отношений с Россией

Премьер Киргизии отметил важность углубления отношений с Россией - РИА Новости, 19.11.2024

Премьер Киргизии отметил важность углубления отношений с Россией

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе переговоров с послом России в Бишкеке Сергеем Вакуновым отметил важность углубления отношений Бишкека и Москвы, сообщила РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:04

2024-11-19T17:04

2024-11-19T17:04

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БИШКЕК, 19 ноя - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе переговоров с послом России в Бишкеке Сергеем Вакуновым отметил важность углубления отношений Бишкека и Москвы, сообщила во вторник пресс-служба правительства республики. Как говорится в сообщении, в ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней киргизско-российской повестки, включая ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, укрепления культурных связей и взаимодействия в миграционной сфере. "Глава кабмина отметил важность углубления партнерских отношений между двумя странами, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, посол РФ выразил приверженность российской стороны к продолжению активного взаимодействия по всем направлениям и подчеркнул значимость совместной работы для укрепления "традиционно дружественных отношений" между народами Киргизии и России. "По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему расширению сотрудничества и реализации совместных проектов", - уточнили в кабмине. В свою очередь, как сообщили в пресс-службе российского посольства, среди приоритетных направлений взаимовыгодного двустороннего партнерства посол и премьер также обсудили модернизацию Киргизско-Российского Славянского университета. -0-

https://ria.ru/20240902/kirgizija-1970033028.html

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россия, киргизия, бишкек, акылбек жапаров, в мире