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В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.11.2024
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T01:49
2024-11-19T01:49
2024-11-19T01:49
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога продолжает звучать в Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской областях. В 0.16 мск она была объявлена в Черкасской области, через несколько минут - в Кировоградской. В 1.05 тревогу повторно объявили в Харьковской области, а через пять минут - в Киевской. С 1.30 тревога звучит и в украинской столице. По данным карты, тревога звучит и в подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в Киеве и восьми областях Украины