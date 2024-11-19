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Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении - РИА Новости, 19.11.2024
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12:17 19.11.2024 (обновлено: 13:02 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/khischenie-1984569346.html
Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении
Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении - РИА Новости, 19.11.2024
Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении
Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" Ольгу Вирт обвинили в хищении денег из бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного военного следственного... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:17
2024-11-19T13:02
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происшествия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" Ольгу Вирт обвинили в хищении денег из бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного военного следственного управления СК."Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении врио генерального директора АО "Военторг-Центр" Ольги Вирт. Она обвиняется в хищении бюджетных денежных средств", — уточнили в ведомстве.По данным следствия, в 2023 году Вирт выписывала работникам предприятия квартальные премии и забирала их себе.Таким образом она похитила более миллиона рублей.Обвиняемая дала признательные показания и попросила заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.Мещанский суд Москвы 1 августа арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для Минобороны. Вину он не признал.Компания "Военторг" оказывает различные услуги Минобороны, в том числе организовывает питание и бытовое обслуживание. "Военторг-Центр" — одно из пяти дочерних предприятий, созданных по территориальному принципу.
https://ria.ru/20241004/sukhpayki-1976292121.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, военторг
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Военторг
Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении

Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении более миллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" Ольгу Вирт обвинили в хищении денег из бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.
"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении врио генерального директора АО "Военторг-Центр" Ольги Вирт. Она обвиняется в хищении бюджетных денежных средств", — уточнили в ведомстве.
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По данным следствия, в 2023 году Вирт выписывала работникам предприятия квартальные премии и забирала их себе.
Таким образом она похитила более миллиона рублей.
Обвиняемая дала признательные показания и попросила заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Мещанский суд Москвы 1 августа арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для Минобороны. Вину он не признал.
Компания "Военторг" оказывает различные услуги Минобороны, в том числе организовывает питание и бытовое обслуживание. "Военторг-Центр" — одно из пяти дочерних предприятий, созданных по территориальному принципу.
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