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Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении
Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении - РИА Новости, 19.11.2024
Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении
Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" Ольгу Вирт обвинили в хищении денег из бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного военного следственного... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:17
2024-11-19T12:17
2024-11-19T13:02
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" Ольгу Вирт обвинили в хищении денег из бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного военного следственного управления СК."Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении врио генерального директора АО "Военторг-Центр" Ольги Вирт. Она обвиняется в хищении бюджетных денежных средств", — уточнили в ведомстве.По данным следствия, в 2023 году Вирт выписывала работникам предприятия квартальные премии и забирала их себе.Таким образом она похитила более миллиона рублей.Обвиняемая дала признательные показания и попросила заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.Мещанский суд Москвы 1 августа арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для Минобороны. Вину он не признал.Компания "Военторг" оказывает различные услуги Минобороны, в том числе организовывает питание и бытовое обслуживание. "Военторг-Центр" — одно из пяти дочерних предприятий, созданных по территориальному принципу.
https://ria.ru/20241004/sukhpayki-1976292121.html
https://ria.ru/20241113/shamarin-1983470520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, военторг
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Военторг
Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении
Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении более миллиона рублей
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" Ольгу Вирт обвинили в хищении денег из бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.
"Военными следственными органами СК России
расследуется уголовное дело в отношении врио генерального директора АО "Военторг-Центр" Ольги Вирт. Она обвиняется в хищении бюджетных денежных средств", — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, в 2023 году Вирт выписывала работникам предприятия квартальные премии и забирала их себе.
Таким образом она похитила более миллиона рублей.
Обвиняемая дала признательные показания и попросила заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Мещанский суд Москвы 1 августа арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для Минобороны. Вину он не признал.
Компания "Военторг" оказывает различные услуги Минобороны, в том числе организовывает питание и бытовое обслуживание. "Военторг-Центр" — одно из пяти дочерних предприятий, созданных по территориальному принципу.