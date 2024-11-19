https://ria.ru/20241119/khischenie-1984569346.html

Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении

Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении - РИА Новости, 19.11.2024

Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении

Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" Ольгу Вирт обвинили в хищении денег из бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного военного следственного... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:17

2024-11-19T12:17

2024-11-19T13:02

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

военторг

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" Ольгу Вирт обвинили в хищении денег из бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного военного следственного управления СК."Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении врио генерального директора АО "Военторг-Центр" Ольги Вирт. Она обвиняется в хищении бюджетных денежных средств", — уточнили в ведомстве.По данным следствия, в 2023 году Вирт выписывала работникам предприятия квартальные премии и забирала их себе.Таким образом она похитила более миллиона рублей.Обвиняемая дала признательные показания и попросила заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.Мещанский суд Москвы 1 августа арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для Минобороны. Вину он не признал.Компания "Военторг" оказывает различные услуги Минобороны, в том числе организовывает питание и бытовое обслуживание. "Военторг-Центр" — одно из пяти дочерних предприятий, созданных по территориальному принципу.

https://ria.ru/20241004/sukhpayki-1976292121.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, военторг