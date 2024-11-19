https://ria.ru/20241119/kherson-1984704283.html
Украинские власти сообщили о проблемах с теплоснабжением в Херсоне
Украинские власти сообщили о проблемах с теплоснабжением в Херсоне - РИА Новости, 19.11.2024
Украинские власти сообщили о проблемах с теплоснабжением в Херсоне
Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил во вторник о проблемах с теплоснабжением в подконтрольном ВСУ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T20:16
2024-11-19T20:16
2024-11-19T20:17
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил во вторник о проблемах с теплоснабжением в подконтрольном ВСУ Херсоне. "В Херсоне возникли проблемы с теплоснабжением. Специалисты изучают объемы повреждений и по возможности приступят к аварийно-восстановительным работам", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. В каких именно районах города начались проблемы с теплом, чиновник не уточнил. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о проблемах с теплоснабжением в Херсоне
Роман Мрочко сообщил о проблемах с теплоснабжением в подконтрольном ВСУ Херсоне