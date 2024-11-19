Верховный суд КБР огласил еще один том дела о геноциде народов СССР
Верховный суд КБР огласил еще один том дела о геноциде народов СССР в годы войны
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 19 ноя – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии во вторник во время исследования письменных доказательств огласил еще один том дела о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы КБР.
Ранее по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором КБР было направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны. В конце октября в Верховном суде региона прошло предварительное слушание по иску прокуратуры, 18 ноября суд приступил к исследованию письменных доказательств по делу, были исследованы два из 11 томов дела.
"Сегодня на заседании оглашен еще один том материалов дела, всего исследованы три тома. Рассмотрение дела продолжится в среду", - сказала собеседница агентства.
По информации прокуратуры, за время оккупации республики с 12 августа 1942 года до 11 января 1943 года в результате преступных действий немецко-фашистских захватчиков погибли более 4 тысяч мирных жителей и военнопленных. Кроме того, были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысил 38 миллиардов рублей.