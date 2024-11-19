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Канада поддержала разрешение США на удары дальнобойными ракетами по России - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/kanada-1984647226.html
Канада поддержала разрешение США на удары дальнобойными ракетами по России
Канада поддержала разрешение США на удары дальнобойными ракетами по России - РИА Новости, 19.11.2024
Канада поддержала разрешение США на удары дальнобойными ракетами по России
Канада поддерживает разрешение, предоставленное США Киеву на применение дальнобойных ракет для ударов по территории РФ, заявил министр обороны Канады Билл Блэр. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:23
2024-11-19T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
сша
владимир путин
джо байден
жозеп боррель
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Канада поддерживает разрешение, предоставленное США Киеву на применение дальнобойных ракет для ударов по территории РФ, заявил министр обороны Канады Билл Блэр. "Канада поддерживает разрешение, которое США предоставили Украине по использованию этих дальнобойных ракет", - заявил Блэр в комментарии журналистам, видео приводит телеканал CBC. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html
https://ria.ru/20241119/atacms-1984620972.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, джо байден, жозеп боррель, нато, вооруженные силы украины, евросоюз, канада
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Джо Байден, Жозеп Боррель, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Канада
Канада поддержала разрешение США на удары дальнобойными ракетами по России

Канада поддержала разрешение США на применение Украиной дальнобойных ракет

© РИА Новости / Сергей Аверьянов Канада
Канада - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверьянов
Канада. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Канада поддерживает разрешение, предоставленное США Киеву на применение дальнобойных ракет для ударов по территории РФ, заявил министр обороны Канады Билл Блэр.
"Канада поддерживает разрешение, которое США предоставили Украине по использованию этих дальнобойных ракет", - заявил Блэр в комментарии журналистам, видео приводит телеканал CBC.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам
18 ноября, 12:26
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
ВСУ нанесли первый удар ATACMS вглубь российской территории
Вчера, 14:58
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Для стрельбы по Америке". В США испугались ответа России на удары ATACMS
Вчера, 03:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденЖозеп БоррельНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюзКанада
 
 
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