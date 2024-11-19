https://ria.ru/20241119/kabeli-1984502648.html

Швеция сообщила о втором поврежденном в Балтийском море кабеле связи

Швеция сообщила о втором поврежденном в Балтийском море кабеле связи - РИА Новости, 19.11.2024

Швеция сообщила о втором поврежденном в Балтийском море кабеле связи

Поврежден подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой, сообщили местные телеканалы LRT и SVT, это уже второй подобный инцидент за последние дни. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T04:50

2024-11-19T04:50

2024-11-19T09:21

в мире

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литва

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балтийское море

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Поврежден подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой, сообщили местные телеканалы LRT и SVT, это уже второй подобный инцидент за последние дни."Кабель был перерезан в воскресенье вечером, около 10:00 (11:00 мск)... Системы сразу сообщили, что соединение было потеряно. Было предпринято дальнейшее расследование и прояснение ситуации, и выяснилось, что он был поврежден", — заявил в интервью LRT глава технического отдела телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс. Он пояснил, что Швецию и Литву связывают три интернет-кабеля Telia. Соединение удалось восстановить, но пропускная способность снизилась на треть.Накануне финская компания-оператор Cinia Oy сообщила, что выведен из строя кабель C-Lion1 в Балтийском море между Финляндией и Германией. Берлин и Хельсинки заявили, что обеспокоены ситуацией и начали расследование.Свое следствие начали и власти Швеции, заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин, комментируя оба инцидента. Как подчеркнул пресс-секретарь вооруженных сил королевства Хенрик Нюстрём, там следят за развитием ситуацией и обмениваются информацией с затронутыми сторонами и союзниками.

https://ria.ru/20241118/rassledovanie-1984474939.html

https://ria.ru/20241118/kabel-1984429089.html

швеция

литва

финляндия

балтийское море

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в мире, швеция, литва, финляндия, балтийское море