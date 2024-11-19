https://ria.ru/20241119/izhs-1984698611.html

Белоруссия поделилась опытом со Смоленской областью в сфере ИЖС

Белоруссия поделилась опытом со Смоленской областью в сфере ИЖС - РИА Новости, 19.11.2024

Белоруссия поделилась опытом со Смоленской областью в сфере ИЖС

Делегация Смоленской области ознакомилась с передовыми белорусскими практиками и опытом в сфере ИЖС в ходе посещения микрорайона Новая Околица, расположенного... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:41

2024-11-19T19:41

2024-11-19T19:41

смоленская область

смоленская область

белоруссия

минск

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Делегация Смоленской области ознакомилась с передовыми белорусскими практиками и опытом в сфере ИЖС в ходе посещения микрорайона Новая Околица, расположенного недалеко от Минска, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Строительство нового жилья в районах – одно из условий успешного развития муниципалитетов. Без этого на их территории будет сложно привлечь специалистов, необходимых местным учреждениям и предприятиям. Для решения задачи наша команда активно работает с застройщиками, участвует в реализации федеральной программы "Комплексного развития сельских территорий" и стимулирует возведение частных домов", – написал Анохин. Она отметил, что представители Смоленщины внимательно изучили все технические, архитектурные, инфраструктурные и градостроительные решения и подходы, применяемые в строительстве микрорайона. Для организации аналогичной успешной малоэтажной застройки нужно: максимально упростить и сократить административные процедуры и требования, использовать домокомлекты заводского изготовления и типовые проекты. Это позволяет сделать частные дома комфортными, качественными и доступными. "Решили на месте проработать вопросы применения лучших решений Новой Околицы и российских строительных предприятий для стимулирования ИЖС в нашей области", – отметил губернатор.

https://ria.ru/20241119/sotrudnichestvo-1984651344.html

смоленская область

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, белоруссия, минск, василий анохин