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Белоруссия поделилась опытом со Смоленской областью в сфере ИЖС - РИА Новости, 19.11.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:41 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/izhs-1984698611.html
Белоруссия поделилась опытом со Смоленской областью в сфере ИЖС
Белоруссия поделилась опытом со Смоленской областью в сфере ИЖС - РИА Новости, 19.11.2024
Белоруссия поделилась опытом со Смоленской областью в сфере ИЖС
Делегация Смоленской области ознакомилась с передовыми белорусскими практиками и опытом в сфере ИЖС в ходе посещения микрорайона Новая Околица, расположенного... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T19:41
2024-11-19T19:41
смоленская область
смоленская область
белоруссия
минск
василий анохин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Делегация Смоленской области ознакомилась с передовыми белорусскими практиками и опытом в сфере ИЖС в ходе посещения микрорайона Новая Околица, расположенного недалеко от Минска, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Строительство нового жилья в районах – одно из условий успешного развития муниципалитетов. Без этого на их территории будет сложно привлечь специалистов, необходимых местным учреждениям и предприятиям. Для решения задачи наша команда активно работает с застройщиками, участвует в реализации федеральной программы "Комплексного развития сельских территорий" и стимулирует возведение частных домов", – написал Анохин. Она отметил, что представители Смоленщины внимательно изучили все технические, архитектурные, инфраструктурные и градостроительные решения и подходы, применяемые в строительстве микрорайона. Для организации аналогичной успешной малоэтажной застройки нужно: максимально упростить и сократить административные процедуры и требования, использовать домокомлекты заводского изготовления и типовые проекты. Это позволяет сделать частные дома комфортными, качественными и доступными. "Решили на месте проработать вопросы применения лучших решений Новой Околицы и российских строительных предприятий для стимулирования ИЖС в нашей области", – отметил губернатор.
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смоленская область, белоруссия, минск, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Белоруссия, Минск, Василий Анохин

Белоруссия поделилась опытом со Смоленской областью в сфере ИЖС

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Делегация Смоленской области ознакомилась с передовыми белорусскими практиками и опытом в сфере ИЖС в ходе посещения микрорайона Новая Околица, расположенного недалеко от Минска, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Строительство нового жилья в районах – одно из условий успешного развития муниципалитетов. Без этого на их территории будет сложно привлечь специалистов, необходимых местным учреждениям и предприятиям. Для решения задачи наша команда активно работает с застройщиками, участвует в реализации федеральной программы "Комплексного развития сельских территорий" и стимулирует возведение частных домов", – написал Анохин.
Она отметил, что представители Смоленщины внимательно изучили все технические, архитектурные, инфраструктурные и градостроительные решения и подходы, применяемые в строительстве микрорайона. Для организации аналогичной успешной малоэтажной застройки нужно: максимально упростить и сократить административные процедуры и требования, использовать домокомлекты заводского изготовления и типовые проекты. Это позволяет сделать частные дома комфортными, качественными и доступными.
"Решили на месте проработать вопросы применения лучших решений Новой Околицы и российских строительных предприятий для стимулирования ИЖС в нашей области", – отметил губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Смоленщина будет сотрудничать с домостроительными комбинатами Беларуси
Вчера, 16:34
 
Смоленская областьСмоленская областьБелоруссияМинскВасилий Анохин
 
 
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