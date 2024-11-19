https://ria.ru/20241119/it-1984589542.html

Образовательный IT-проект стартовал в Липецкой области

Образовательный IT-проект стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 19.11.2024

Образовательный IT-проект стартовал в Липецкой области

В Липецкой области объявили старт образовательного IT- проекта "Школа-21", направленного на обучение жителей региона цифровым технологиям и сокращение дефицита... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:27

2024-11-19T13:27

2024-11-19T13:27

липецкая область

липецк

липецкая область

игорь артамонов

it-индустрия

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ЛИПЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. В Липецкой области объявили старт образовательного IT- проекта "Школа-21", направленного на обучение жителей региона цифровым технологиям и сокращение дефицита специалистов этой отрасли в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что подать заявку на прохождение отборочного этапа может любой житель области в возрасте от 18 лет уже сейчас. После отбора, который продлится около месяца, финалисты получат возможность приступить к изучению языков программирования, мобильным разработкам и освоению других навыков информационных технологий. По словам губернатора Артамонова, проект откроет перед липчанами новые карьерные горизонты, так как область ведет активную работу по развитию IT-сферы, и потребность в таких специалистах будет только расти. "Сегодня у нас в регионе 50 площадок школьного IT-образования. Пять лет подряд мы в десятке ведущих регионов по уровню цифровой зрелости. Успешно применяем искусственный интеллект для улучшения и ускорения процессов практически во всех сферах. К примеру, цифровые технологии помогают нашим врачам быстрее ставить диагнозы, полицейским искать нарушителей с помощью камер с распознаванием лиц. И потенциал использования этих технологий на благо людей огромный. А для этого нужны современные кадры", - пояснил Артамонов. Он рассказал, что кампусы "Школы-21" уже работают в 13 российских городах. Липецкий кампус расположится в одном из старинных зданий Липецка, где до революции располагалось Липецкое реальное училище для мальчиков. Сейчас там идет глобальная реконструкция, зданию будет возвращен первоначальный вид.

https://ria.ru/20241115/artamonov-1983942478.html

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липецк, липецкая область, игорь артамонов, it-индустрия