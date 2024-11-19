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Образовательный IT-проект стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 19.11.2024
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Липецкая область
 
13:27 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/it-1984589542.html
Образовательный IT-проект стартовал в Липецкой области
Образовательный IT-проект стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 19.11.2024
Образовательный IT-проект стартовал в Липецкой области
В Липецкой области объявили старт образовательного IT- проекта "Школа-21", направленного на обучение жителей региона цифровым технологиям и сокращение дефицита... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:27
2024-11-19T13:27
липецкая область
липецк
липецкая область
игорь артамонов
it-индустрия
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ЛИПЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. В Липецкой области объявили старт образовательного IT- проекта "Школа-21", направленного на обучение жителей региона цифровым технологиям и сокращение дефицита специалистов этой отрасли в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что подать заявку на прохождение отборочного этапа может любой житель области в возрасте от 18 лет уже сейчас. После отбора, который продлится около месяца, финалисты получат возможность приступить к изучению языков программирования, мобильным разработкам и освоению других навыков информационных технологий. По словам губернатора Артамонова, проект откроет перед липчанами новые карьерные горизонты, так как область ведет активную работу по развитию IT-сферы, и потребность в таких специалистах будет только расти. "Сегодня у нас в регионе 50 площадок школьного IT-образования. Пять лет подряд мы в десятке ведущих регионов по уровню цифровой зрелости. Успешно применяем искусственный интеллект для улучшения и ускорения процессов практически во всех сферах. К примеру, цифровые технологии помогают нашим врачам быстрее ставить диагнозы, полицейским искать нарушителей с помощью камер с распознаванием лиц. И потенциал использования этих технологий на благо людей огромный. А для этого нужны современные кадры", - пояснил Артамонов. Он рассказал, что кампусы "Школы-21" уже работают в 13 российских городах. Липецкий кампус расположится в одном из старинных зданий Липецка, где до революции располагалось Липецкое реальное училище для мальчиков. Сейчас там идет глобальная реконструкция, зданию будет возвращен первоначальный вид.
https://ria.ru/20241115/artamonov-1983942478.html
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липецк, липецкая область, игорь артамонов, it-индустрия
Липецкая область, Липецк, Липецкая область, Игорь Артамонов, IT-индустрия

Образовательный IT-проект стартовал в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. В Липецкой области объявили старт образовательного IT- проекта "Школа-21", направленного на обучение жителей региона цифровым технологиям и сокращение дефицита специалистов этой отрасли в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что подать заявку на прохождение отборочного этапа может любой житель области в возрасте от 18 лет уже сейчас. После отбора, который продлится около месяца, финалисты получат возможность приступить к изучению языков программирования, мобильным разработкам и освоению других навыков информационных технологий. По словам губернатора Артамонова, проект откроет перед липчанами новые карьерные горизонты, так как область ведет активную работу по развитию IT-сферы, и потребность в таких специалистах будет только расти.
"Сегодня у нас в регионе 50 площадок школьного IT-образования. Пять лет подряд мы в десятке ведущих регионов по уровню цифровой зрелости. Успешно применяем искусственный интеллект для улучшения и ускорения процессов практически во всех сферах. К примеру, цифровые технологии помогают нашим врачам быстрее ставить диагнозы, полицейским искать нарушителей с помощью камер с распознаванием лиц. И потенциал использования этих технологий на благо людей огромный. А для этого нужны современные кадры", - пояснил Артамонов.
Он рассказал, что кампусы "Школы-21" уже работают в 13 российских городах. Липецкий кампус расположится в одном из старинных зданий Липецка, где до революции располагалось Липецкое реальное училище для мальчиков. Сейчас там идет глобальная реконструкция, зданию будет возвращен первоначальный вид.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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