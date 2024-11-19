https://ria.ru/20241119/iskander-1984497223.html

"Искандеры" группировки войск "Запад" активно работают по целям в зоне СВО

"Искандеры" группировки войск "Запад" активно работают по целям в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2024

"Искандеры" группировки войск "Запад" активно работают по целям в зоне СВО

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" группировки войск "Запад" активно работают по военной инфраструктуре ВСУ в зоне спецоперации, сообщили... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T03:04

2024-11-19T03:04

2024-11-19T03:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964642303_0:49:1235:744_1920x0_80_0_0_ceed0411cbbda6ac61962df77689ea07.jpg

ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" группировки войск "Запад" активно работают по военной инфраструктуре ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе проведения специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что ракетчики работают в любую погоду и любое время суток. ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20241119/atacms-1984492805.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)