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"Искандеры" группировки войск "Запад" активно работают по целям в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:04 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/iskander-1984497223.html
"Искандеры" группировки войск "Запад" активно работают по целям в зоне СВО
"Искандеры" группировки войск "Запад" активно работают по целям в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2024
"Искандеры" группировки войск "Запад" активно работают по целям в зоне СВО
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" группировки войск "Запад" активно работают по военной инфраструктуре ВСУ в зоне спецоперации, сообщили... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:04
2024-11-19T03:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" группировки войск "Запад" активно работают по военной инфраструктуре ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе проведения специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что ракетчики работают в любую погоду и любое время суток. ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20241119/atacms-1984492805.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Искандеры" группировки войск "Запад" активно работают по целям в зоне СВО

Минобороны: "Искандеры" активно работают по военной инфраструктуре ВСУ

© Минобороны РоссииУничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ с применением ОТРК "Искандер"
Уничтожение двух ЗРК Бук-М1 ВСУ с применением ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Минобороны России
Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ с применением ОТРК "Искандер". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" группировки войск "Запад" активно работают по военной инфраструктуре ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе проведения специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что ракетчики работают в любую погоду и любое время суток.
ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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