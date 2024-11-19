https://ria.ru/20241119/iran-1984504197.html

Иран обсуждает дату визита Пезешкиана в Москву для заключения соглашения

Иран обсуждает дату визита Пезешкиана в Москву для заключения соглашения - РИА Новости, 19.11.2024

Иран обсуждает дату визита Пезешкиана в Москву для заключения соглашения

Иранская сторона прорабатывает с РФ дату визита президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T05:20

2024-11-19T05:20

2024-11-19T05:20

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казем джалали

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ТЕГЕРАН, 19 ноя – РИА Новости. Иранская сторона прорабатывает с РФ дату визита президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами, сказал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Точная дата визита президента Ирана в Россию для подписания всеобъемлющего соглашения между двумя странами пока не определена, но мы работаем с российской стороной, чтобы мы могли найти подходящее время для визита Масуда Пезешкиана в Москву", - сказал иранский дипломат.

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