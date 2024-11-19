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Иран обсуждает дату визита Пезешкиана в Москву для заключения соглашения - РИА Новости, 19.11.2024
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05:20 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/iran-1984504197.html
Иран обсуждает дату визита Пезешкиана в Москву для заключения соглашения
Иран обсуждает дату визита Пезешкиана в Москву для заключения соглашения - РИА Новости, 19.11.2024
Иран обсуждает дату визита Пезешкиана в Москву для заключения соглашения
Иранская сторона прорабатывает с РФ дату визита президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T05:20
2024-11-19T05:20
в мире
россия
москва
иран
масуд пезешкиан
казем джалали
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ТЕГЕРАН, 19 ноя – РИА Новости. Иранская сторона прорабатывает с РФ дату визита президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами, сказал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Точная дата визита президента Ирана в Россию для подписания всеобъемлющего соглашения между двумя странами пока не определена, но мы работаем с российской стороной, чтобы мы могли найти подходящее время для визита Масуда Пезешкиана в Москву", - сказал иранский дипломат.
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в мире, россия, москва, иран, масуд пезешкиан, казем джалали
В мире, Россия, Москва, Иран, Масуд Пезешкиан, Казем Джалали
Иран обсуждает дату визита Пезешкиана в Москву для заключения соглашения

Посол Джалали: Иран прорабатывает с Россией дату визита Пезешкиана в Москву

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 ноя – РИА Новости. Иранская сторона прорабатывает с РФ дату визита президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами, сказал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Точная дата визита президента Ирана в Россию для подписания всеобъемлющего соглашения между двумя странами пока не определена, но мы работаем с российской стороной, чтобы мы могли найти подходящее время для визита Масуда Пезешкиана в Москву", - сказал иранский дипломат.
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией
02:22
 
В миреРоссияМоскваИранМасуд ПезешкианКазем Джалали
 
 
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