https://ria.ru/20241119/iran-1984504197.html
Иран обсуждает дату визита Пезешкиана в Москву для заключения соглашения
Иран обсуждает дату визита Пезешкиана в Москву для заключения соглашения - РИА Новости, 19.11.2024
Иран обсуждает дату визита Пезешкиана в Москву для заключения соглашения
Иранская сторона прорабатывает с РФ дату визита президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T05:20
2024-11-19T05:20
2024-11-19T05:20
в мире
россия
москва
иран
масуд пезешкиан
казем джалали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979798094_0:0:3227:1815_1920x0_80_0_0_62a33046fd8010c3eabf287303f7eca4.jpg
ТЕГЕРАН, 19 ноя – РИА Новости. Иранская сторона прорабатывает с РФ дату визита президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами, сказал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Точная дата визита президента Ирана в Россию для подписания всеобъемлющего соглашения между двумя странами пока не определена, но мы работаем с российской стороной, чтобы мы могли найти подходящее время для визита Масуда Пезешкиана в Москву", - сказал иранский дипломат.
https://ria.ru/20241119/iran-1984494919.html
россия
москва
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979798094_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_408e3b9c6e8830d358d6e0fe47dea8f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, иран, масуд пезешкиан, казем джалали
В мире, Россия, Москва, Иран, Масуд Пезешкиан, Казем Джалали
Иран обсуждает дату визита Пезешкиана в Москву для заключения соглашения
Посол Джалали: Иран прорабатывает с Россией дату визита Пезешкиана в Москву