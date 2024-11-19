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Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией - РИА Новости, 19.11.2024
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02:22 19.11.2024 (обновлено: 03:02 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/iran-1984494919.html
Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией
Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией - РИА Новости, 19.11.2024
Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией
Тегеран и Москва не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:22
2024-11-19T03:02
в мире
москва
тегеран (город)
иран
казем джалали
россия
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ТЕГЕРАН, 19 ноя – РИА Новости. Тегеран и Москва не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали. "Никаких проблем для заключения соглашения (о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Москвой – ред.) нет. Соглашение подготовлено", — сказал Джалали.
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в мире, москва, тегеран (город), иран, казем джалали, россия
В мире, Москва, Тегеран (город), Иран, Казем Джалали, Россия
Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией

Посол Джалали: Иран и РФ не имеют проблем в заключении стратегического договора

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол Ирана в России Казем Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол Ирана в России Казем Джалали. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 ноя – РИА Новости. Тегеран и Москва не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Никаких проблем для заключения соглашения (о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Москвой – ред.) нет. Соглашение подготовлено", — сказал Джалали.
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Вчера, 17:49
 
В миреМоскваТегеран (город)ИранКазем ДжалалиРоссия
 
 
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