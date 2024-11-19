https://ria.ru/20241119/iran-1984494919.html
Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией
Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией - РИА Новости, 19.11.2024
Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией
Тегеран и Москва не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:22
2024-11-19T02:22
2024-11-19T03:02
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ТЕГЕРАН, 19 ноя – РИА Новости. Тегеран и Москва не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали. "Никаких проблем для заключения соглашения (о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Москвой – ред.) нет. Соглашение подготовлено", — сказал Джалали.
https://ria.ru/20241118/iran-1984438318.html
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в мире, москва, тегеран (город), иран, казем джалали, россия
В мире, Москва, Тегеран (город), Иран, Казем Джалали, Россия
Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией
Посол Джалали: Иран и РФ не имеют проблем в заключении стратегического договора