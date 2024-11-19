https://ria.ru/20241119/iran-1984494919.html

Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией

Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией - РИА Новости, 19.11.2024

Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией

Тегеран и Москва не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T02:22

2024-11-19T02:22

2024-11-19T03:02

в мире

москва

тегеран (город)

иран

казем джалали

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947174907_0:96:3169:1879_1920x0_80_0_0_c2d8b76575154eb364c711e95c2baef8.jpg

ТЕГЕРАН, 19 ноя – РИА Новости. Тегеран и Москва не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали. "Никаких проблем для заключения соглашения (о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Москвой – ред.) нет. Соглашение подготовлено", — сказал Джалали.

https://ria.ru/20241118/iran-1984438318.html

москва

тегеран (город)

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, тегеран (город), иран, казем джалали, россия