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Премьер Ирака приказал защитить важные объекты в стране из-за угроз Израиля - РИА Новости, 19.11.2024
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23:29 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/irak-1984719346.html
Премьер Ирака приказал защитить важные объекты в стране из-за угроз Израиля
Премьер Ирака приказал защитить важные объекты в стране из-за угроз Израиля - РИА Новости, 19.11.2024
Премьер Ирака приказал защитить важные объекты в стране из-за угроз Израиля
Премьер-министр, главнокомандующий вооруженными силами Ирака Мухаммед ас-Судани приказал силам ПВО обеспечить защиту воздушного пространства и важных объектов... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T23:29
2024-11-19T23:29
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр, главнокомандующий вооруженными силами Ирака Мухаммед ас-Судани приказал силам ПВО обеспечить защиту воздушного пространства и важных объектов после обвинений Израиля в адрес проиранских группировок, сообщило Иракское агентство новостей INA. Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар написал в социальной сети Х, что направил письмо председателю СБ ООН с просьбой предпринять действия против проиранских группировок в Ираке, которые обстреливают Израиль, отметив, что правительство Ирака несёт ответственность за происходящее, и Израиль имеет право на самооборону. Премьер Ирака после этого обвинил Израиль в поиске предлога для нападения на его страну. "Главнокомандующий вооруженными силами приказал силам противовоздушной обороны обеспечить требования по воздушной защите неба Ирака, а также жизненно важных целей внутри страны", - передало агентство распоряжение премьера. Кроме того, по информации агентства, ас-Судани "дал указание вооруженным силам и всем службам безопасности предотвращать и подвергать преследованию любую военную деятельность, выходящую за рамки государственного контроля". Он также распорядился, чтобы разведывательные службы "анализировали и отслеживали любую враждебную воздушную активность или наземные удары, преследовали тех, кто их осуществил, и представляли отчеты".
https://ria.ru/20241106/iran-1982062341.html
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в мире, ирак, израиль, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ирак, Израиль, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Премьер Ирака приказал защитить важные объекты в стране из-за угроз Израиля

INA: Премьер Ирака приказал защитить важные объекты на фоне угроз Израиля

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр, главнокомандующий вооруженными силами Ирака Мухаммед ас-Судани приказал силам ПВО обеспечить защиту воздушного пространства и важных объектов после обвинений Израиля в адрес проиранских группировок, сообщило Иракское агентство новостей INA.
Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар написал в социальной сети Х, что направил письмо председателю СБ ООН с просьбой предпринять действия против проиранских группировок в Ираке, которые обстреливают Израиль, отметив, что правительство Ирака несёт ответственность за происходящее, и Израиль имеет право на самооборону. Премьер Ирака после этого обвинил Израиль в поиске предлога для нападения на его страну.
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"Главнокомандующий вооруженными силами приказал силам противовоздушной обороны обеспечить требования по воздушной защите неба Ирака, а также жизненно важных целей внутри страны", - передало агентство распоряжение премьера.
Кроме того, по информации агентства, ас-Судани "дал указание вооруженным силам и всем службам безопасности предотвращать и подвергать преследованию любую военную деятельность, выходящую за рамки государственного контроля".
Он также распорядился, чтобы разведывательные службы "анализировали и отслеживали любую враждебную воздушную активность или наземные удары, преследовали тех, кто их осуществил, и представляли отчеты".
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