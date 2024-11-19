Премьер Ирака приказал защитить важные объекты в стране из-за угроз Израиля
INA: Премьер Ирака приказал защитить важные объекты на фоне угроз Израиля
© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр, главнокомандующий вооруженными силами Ирака Мухаммед ас-Судани приказал силам ПВО обеспечить защиту воздушного пространства и важных объектов после обвинений Израиля в адрес проиранских группировок, сообщило Иракское агентство новостей INA.
Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар написал в социальной сети Х, что направил письмо председателю СБ ООН с просьбой предпринять действия против проиранских группировок в Ираке, которые обстреливают Израиль, отметив, что правительство Ирака несёт ответственность за происходящее, и Израиль имеет право на самооборону. Премьер Ирака после этого обвинил Израиль в поиске предлога для нападения на его страну.
"Главнокомандующий вооруженными силами приказал силам противовоздушной обороны обеспечить требования по воздушной защите неба Ирака, а также жизненно важных целей внутри страны", - передало агентство распоряжение премьера.
Кроме того, по информации агентства, ас-Судани "дал указание вооруженным силам и всем службам безопасности предотвращать и подвергать преследованию любую военную деятельность, выходящую за рамки государственного контроля".
Он также распорядился, чтобы разведывательные службы "анализировали и отслеживали любую враждебную воздушную активность или наземные удары, преследовали тех, кто их осуществил, и представляли отчеты".
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