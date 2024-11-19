https://ria.ru/20241119/indeks-1984517618.html
"Бутербродекс" во второй половине октября вырос на 2,1 пункта
"Бутербродекс" во второй половине октября вырос на 2,1 пункта - РИА Новости, 19.11.2024
"Бутербродекс" во второй половине октября вырос на 2,1 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине октября увеличился РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T08:39
2024-11-19T08:39
2024-11-19T08:39
экономика
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине октября увеличился на 2,1 пункта и составил 143,4 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. С 16 по 31 октября 2024 года средний чек увеличился по ветчине (на 32%, до 256 рублей), сливочному маслу (на 15,8%, до 220 рублей) и сыру (на 4,8%, до 220 рублей). Снизился он по сахару (на 15%, до 68 рублей), огурцам (на 11,9%, до 119 рублей), кофе (на 8,6%, до 202 рублей), батону (на 2,2%, до 44 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 2,1 пункта - до 143,4 пункта. Как пояснили аналитики "Чек Индекса", ажиотажный спрос на сливочное масло внес свой повышательный вклад в индекс, плюс в целом ближе к зиме традиционно растет потребление калорийных категорий продуктов.
https://ria.ru/20241109/kofe-1982796560.html
https://ria.ru/20241016/rosstat-1978395802.html
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РИА Новости
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экономика, россия
"Бутербродекс" во второй половине октября вырос на 2,1 пункта
Индекс кофе с бутербродом во второй половине октября составил 143,4 пункта
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине октября увеличился на 2,1 пункта и составил 143,4 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
С 16 по 31 октября 2024 года средний чек увеличился по ветчине (на 32%, до 256 рублей), сливочному маслу (на 15,8%, до 220 рублей) и сыру (на 4,8%, до 220 рублей). Снизился он по сахару (на 15%, до 68 рублей), огурцам (на 11,9%, до 119 рублей), кофе (на 8,6%, до 202 рублей), батону (на 2,2%, до 44 рублей).
Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 2,1 пункта - до 143,4 пункта.
Как пояснили аналитики "Чек Индекса", ажиотажный спрос на сливочное масло внес свой повышательный вклад в индекс, плюс в целом ближе к зиме традиционно растет потребление калорийных категорий продуктов.