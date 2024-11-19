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Свыше 4,2 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 19.11.2024
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Новости Подмосковья
 
14:33 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gripp-1984610531.html
Свыше 4,2 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье
Свыше 4,2 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 19.11.2024
Свыше 4,2 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье
Более 4,2 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:33
2024-11-19T14:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
прививки
грипп
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 4,2 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Вакцинация – основной способ защиты от гриппа и его осложнений. Важно, что делая прививку, вы защищаете не только себя, но и своих близких. Пройти вакцинацию можно в поликлинике или мобильном комплексе. Всего с начала прививочной кампании прививку от гриппа сделали уже свыше 4,2 миллиона человек", - сказал и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте министерства здравоохранения Московской области. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в телеграме.
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московская область (подмосковье), прививки, грипп
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Прививки, Грипп

Свыше 4,2 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПрививка от гриппа
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Прививка от гриппа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 4,2 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Вакцинация – основной способ защиты от гриппа и его осложнений. Важно, что делая прививку, вы защищаете не только себя, но и своих близких. Пройти вакцинацию можно в поликлинике или мобильном комплексе. Всего с начала прививочной кампании прививку от гриппа сделали уже свыше 4,2 миллиона человек", - сказал и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.
Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте министерства здравоохранения Московской области. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в телеграме.
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