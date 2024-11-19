https://ria.ru/20241119/gosduma-1984653311.html

Госдума приняла поправку об использовании ЧОП оружия

Госдума приняла поправку об использовании ЧОП оружия - РИА Новости, 19.11.2024

Госдума приняла поправку об использовании ЧОП оружия

Частные охранные организации, обеспечивающие охрану объектов массового пребывания, обязаны будут делать это с использованием оружия, такая поправка к... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:38

2024-11-19T16:38

2024-11-19T16:38

александр хинштейн

госдума рф

крокус

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Частные охранные организации, обеспечивающие охрану объектов массового пребывания, обязаны будут делать это с использованием оружия, такая поправка к законопроекту, регламентирующему частную охранную деятельность, была принята Госдумой на пленарном заседании. Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее отмечал, что при подготовке этого законопроекта учли события последнего времени, в том числе и произошедший теракт в "Крокусе". В законопроект добавлена норма, в соответствии с которой теперь частные охранные организации, обеспечивающие охрану объектов массового пребывания, обязаны будут делать это с использованием оружия.

https://ria.ru/20241119/gosduma-1984645867.html

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александр хинштейн, госдума рф, крокус, общество