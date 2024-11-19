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Госдума приняла поправку об использовании ЧОП оружия - РИА Новости, 19.11.2024
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16:38 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gosduma-1984653311.html
Госдума приняла поправку об использовании ЧОП оружия
Госдума приняла поправку об использовании ЧОП оружия - РИА Новости, 19.11.2024
Госдума приняла поправку об использовании ЧОП оружия
Частные охранные организации, обеспечивающие охрану объектов массового пребывания, обязаны будут делать это с использованием оружия, такая поправка к... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:38
2024-11-19T16:38
александр хинштейн
госдума рф
крокус
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Частные охранные организации, обеспечивающие охрану объектов массового пребывания, обязаны будут делать это с использованием оружия, такая поправка к законопроекту, регламентирующему частную охранную деятельность, была принята Госдумой на пленарном заседании. Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее отмечал, что при подготовке этого законопроекта учли события последнего времени, в том числе и произошедший теракт в "Крокусе". В законопроект добавлена норма, в соответствии с которой теперь частные охранные организации, обеспечивающие охрану объектов массового пребывания, обязаны будут делать это с использованием оружия.
https://ria.ru/20241119/gosduma-1984645867.html
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александр хинштейн, госдума рф, крокус, общество
Александр Хинштейн, Госдума РФ, Крокус, Общество
Госдума приняла поправку об использовании ЧОП оружия

ГД приняла поправку об использовании ЧОП оружия на объектах массового скопления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Частные охранные организации, обеспечивающие охрану объектов массового пребывания, обязаны будут делать это с использованием оружия, такая поправка к законопроекту, регламентирующему частную охранную деятельность, была принята Госдумой на пленарном заседании.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее отмечал, что при подготовке этого законопроекта учли события последнего времени, в том числе и произошедший теракт в "Крокусе".
В законопроект добавлена норма, в соответствии с которой теперь частные охранные организации, обеспечивающие охрану объектов массового пребывания, обязаны будут делать это с использованием оружия.
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Александр ХинштейнГосдума РФКрокусОбщество
 
 
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