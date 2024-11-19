https://ria.ru/20241119/gosduma-1984645867.html

Госдума приняла поправку о запрете иноагентам занимать должность в ЧОП

Госдума приняла поправку о запрете иноагентам занимать должность в ЧОП - РИА Новости, 19.11.2024

Госдума приняла поправку о запрете иноагентам занимать должность в ЧОП

Госдума на пленарном заседании приняла поправку к проекту о частной охранной деятельности, согласно которой предлагается запретить иностранцу или иноагенту... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:17

2024-11-19T16:17

2024-11-19T16:20

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку к проекту о частной охранной деятельности, согласно которой предлагается запретить иностранцу или иноагенту занимать должность работника в частной охранной организации.В тексте поправки отмечается, что на должность работника частной охранной организации, выполняющего трудовую функцию, непосредственно связанную с оказанием охранных услуг, не могут быть назначены лица, не являющиеся гражданами РФ либо имеющие гражданство иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами РФ, а также лица, признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке иностранными агентами.

https://ria.ru/20241119/gosduma-1984645764.html

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