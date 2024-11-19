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Госдума приняла поправку о запрете иноагентам занимать должность в ЧОП - РИА Новости, 19.11.2024
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16:17 19.11.2024 (обновлено: 16:20 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/gosduma-1984645867.html
Госдума приняла поправку о запрете иноагентам занимать должность в ЧОП
Госдума приняла поправку о запрете иноагентам занимать должность в ЧОП - РИА Новости, 19.11.2024
Госдума приняла поправку о запрете иноагентам занимать должность в ЧОП
Госдума на пленарном заседании приняла поправку к проекту о частной охранной деятельности, согласно которой предлагается запретить иностранцу или иноагенту... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:17
2024-11-19T16:20
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку к проекту о частной охранной деятельности, согласно которой предлагается запретить иностранцу или иноагенту занимать должность работника в частной охранной организации.В тексте поправки отмечается, что на должность работника частной охранной организации, выполняющего трудовую функцию, непосредственно связанную с оказанием охранных услуг, не могут быть назначены лица, не являющиеся гражданами РФ либо имеющие гражданство иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами РФ, а также лица, признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке иностранными агентами.
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госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
Госдума приняла поправку о запрете иноагентам занимать должность в ЧОП

ГД приняла поправку о запрете иностранцу или иноагенту занимать должность в ЧОП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку к проекту о частной охранной деятельности, согласно которой предлагается запретить иностранцу или иноагенту занимать должность работника в частной охранной организации.
В тексте поправки отмечается, что на должность работника частной охранной организации, выполняющего трудовую функцию, непосредственно связанную с оказанием охранных услуг, не могут быть назначены лица, не являющиеся гражданами РФ либо имеющие гражданство иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами РФ, а также лица, признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке иностранными агентами.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Госдума приняла поправку о праве частных охранников противодействовать БПЛА
Вчера, 16:16
 
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