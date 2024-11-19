https://ria.ru/20241119/gosduma-1984637847.html

ГД приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере

ГД приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере - РИА Новости, 19.11.2024

ГД приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере

Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:46

2024-11-19T15:46

2024-11-19T15:46

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества. Законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Законопроектом предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Цхинвале 23 августа 2023 года. Согласно сопроводительным документам, договор направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере.

https://ria.ru/20241004/rossija-1976328141.html

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южная осетия, россия, владимир путин, госдума рф, в мире