Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gosduma-1984637847.html
ГД приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере
ГД приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере - РИА Новости, 19.11.2024
ГД приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере
Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:46
2024-11-19T15:46
южная осетия
россия
владимир путин
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/29/1490752918_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_ed642b2f4d7db084c8e300145c3d2fc8.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества. Законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Законопроектом предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Цхинвале 23 августа 2023 года. Согласно сопроводительным документам, договор направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере.
https://ria.ru/20241004/rossija-1976328141.html
южная осетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/29/1490752918_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_06dc7292b80e6a7624631d63753cb742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная осетия, россия, владимир путин, госдума рф, в мире
Южная Осетия, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
ГД приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере

Госдума приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией о развитии ВТС

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЮжная Осетия
Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Южная Осетия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества.
Законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.
Законопроектом предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Цхинвале 23 августа 2023 года.
Согласно сопроводительным документам, договор направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Россия продолжит оказывать Южной Осетии содействие, заявил Лавров
4 октября, 11:54
 
Южная ОсетияРоссияВладимир ПутинГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала