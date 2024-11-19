https://ria.ru/20241119/gosduma-1984496422.html

В Госдуме рассказали, как может измениться плата за капремонт в 2025 году

В Госдуме рассказали, как может измениться плата за капремонт в 2025 году - РИА Новости, 19.11.2024

В Госдуме рассказали, как может измениться плата за капремонт в 2025 году

Минстрой России разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт с 2025 года, сделав её дифференцированной, собственники жилых помещений РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T02:47

2024-11-19T02:47

2024-11-19T02:47

общество

россия

александр якубовский

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

госдума рф

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минстрой России разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт с 2025 года, сделав её дифференцированной, собственники жилых помещений в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем граждане, проживающие без них, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "С учетом необходимости финансирования работ по замене лифтового оборудования, Минстроем России предлагается с 2025 года внести изменения в процедуру начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной. Собственники жилых помещений в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем граждане, проживающие в домах без лифтов", - рассказал Якубовский. Парламентарий добавил, что средний взнос на капремонт в РФ составляет 12,6 рубля за 1 кв. м, что примерно в два раза меньше экономически обоснованного, и для успешной реализации программы капремонта необходимо доведение тарифа до реальных показателей. "Нужно отметить два момента. С одной стороны это безусловно обоснованное решение, ведь лифты - это общее имущество собственников, а стоимость их замены чрезвычайно высока. С другой стороны, нам необходимо сделать процедуру капремонта, выбора и осуществления ремонтных работ более понятной и прозрачной, чтобы собственник квартиры реально видел на что идут собранные деньги", - заключил он.

https://ria.ru/20241025/kapremont-1979951796.html

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общество, россия, александр якубовский, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), госдума рф