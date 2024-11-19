https://ria.ru/20241119/gosduma-1984490273.html

Набиуллина представит основные направления денежно-кредитной политики

Набиуллина представит основные направления денежно-кредитной политики - РИА Новости, 19.11.2024

Набиуллина представит основные направления денежно-кредитной политики

Госдума во вторник рассмотрит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T01:12

2024-11-19T01:12

2024-11-19T01:56

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, которые депутатам представит председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В основных направлениях на ближайшие три года представлен базовый макроэкономический сценарий и три альтернативных - "дезинфляционный", "проинфляционный" и "рисковый". Набор мер и принимаемых решений будет корректироваться ЦБ исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей на финансовых рынках. Вместе с тем при любом сценарии ДКП будет направлена на обеспечение ценовой стабильности и возвращение инфляции к 4%. ЦБ важно не допустить разгона инфляции, поскольку от нее "очень сильно страдают люди, доходы которых не растут или растут незначительно", поясняла в конце октября Набиуллина на совместном заседании профильных комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике. Да и бизнес, по ее словам, страдает от высокой инфляции ничуть не меньше, чем граждане, потому что рост издержек - одно из проявлений все той же инфляции. Высокая инфляция "может быть выгодна только тому бизнесу, чьи товары люди вынуждены будут покупать независимо от роста цен", подчеркивала глава ЦБ. Этот бизнес сохранит маржу, но за это платят граждане, заметила она. Кроме того, при высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым, также "высокая инфляция означает и непредсказуемая инфляция", поэтому "опасная иллюзия считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре", считает Набиуллина. Поэтому ЦБ не собирается "делать никаких скидок по достижению нашей цели 4%, на наш взгляд, это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью", объясняла она. Профильные комитеты рекомендовали Госдуме принять основные направления ДКП на 2025-2027 годы к сведению. Вместе с тем, обратив внимание на разность макропрогнозов ЦБ и правительства РФ, они предложили Банку России в дальнейшем более подробно указывать в основных направлениях причины данных различий. Комитеты также рекомендовали Центробанку отражать в документе оценку возможного влияния решений по бюджетной политике на решения в ДКП. А базовый сценарий в следующем году предлагается дополнить прогнозом по безработице, производительности труда. Кроме того, ЦБ предлагается провести анализ результатов применения режима плавающего валютного курса в России, оценку изменения волатильности и предсказуемости валютного курса "в новой реальности", а также влияния колебаний курса рубля на динамику инфляции. "Подготовка такого анализа с последующим широким общественным обсуждением, несомненно, будет способствовать прозрачности проводимой Банком России политики, повышению доверия к регулятору", - объясняется в заключении комитетов.

https://ria.ru/20241118/gosduma-1984448098.html

https://ria.ru/20241118/komitet-1984352522.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф