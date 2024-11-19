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США и НАТО не представляют угрозы для России, заявили в Госдепе - РИА Новости, 19.11.2024
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23:48 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gosdep-1984720087.html
США и НАТО не представляют угрозы для России, заявили в Госдепе
США и НАТО не представляют угрозы для России, заявили в Госдепе - РИА Новости, 19.11.2024
США и НАТО не представляют угрозы для России, заявили в Госдепе
Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T23:48
2024-11-19T23:48
россия
украина
сша
дмитрий песков
владимир путин
джо байден
нато
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России, комментируя изменения ядерной доктрины РФ. "Ни Соединенные Штаты, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя изменения ядерной доктрины РФ. Он добавил, что Вашингтон не видит причины вносить изменения в готовность своих ядерных сил. Во вторник был опубликован указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы РФ. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ западные танки будут гореть так же, как любые другие.
https://ria.ru/20241119/pentagon-1984717067.html
https://ria.ru/20241119/ssha-1984716323.html
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россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, джо байден, нато, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, В мире
США и НАТО не представляют угрозы для России, заявили в Госдепе

В Госдепе заявили, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России, комментируя изменения ядерной доктрины РФ.
"Ни Соединенные Штаты, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя изменения ядерной доктрины РФ.
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Вчера, 22:48
Он добавил, что Вашингтон не видит причины вносить изменения в готовность своих ядерных сил.
Во вторник был опубликован указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы РФ.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
США продолжат делиться с Украиной разведданными
Вчера, 22:35
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ западные танки будут гореть так же, как любые другие.
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Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет ВСУ
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