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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:09 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984718572.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T23:09
2024-11-19T23:09
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
россия
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 19.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 20.05 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241119/opasnost-1984716560.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия
Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Горловке четыре натовских снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 19.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ в 20.05 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Брянск - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролРоссия
 
 
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