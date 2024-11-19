https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984718572.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T23:09
2024-11-19T23:09
2024-11-19T23:09
специальная военная операция на украине
горловка
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 19.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 20.05 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241119/opasnost-1984716560.html
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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке четыре натовских снаряда