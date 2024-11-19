https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984638111.html
В Горловке при обстреле повреждена станция скорой помощи
В Горловке при обстреле повреждена станция скорой помощи - РИА Новости, 19.11.2024
В Горловке при обстреле повреждена станция скорой помощи
Станция скорой медицинской помощи получила повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:46
2024-11-19T15:46
2024-11-19T15:46
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Станция скорой медицинской помощи получила повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): ОСП "Станция скорой медицинской помощи города Горловка" по улице Рудакова", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 12.40 выпустили по центру Горловки два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Мэр Горловки Иван Приходько призывал жителей отказаться от поездок по трассе Горловка - Ясиноватая, которая находится под непрерывными атаками ВСУ, и строить маршруты по более безопасным дорогам. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241118/obstrel-1984379254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Горловке при обстреле повреждена станция скорой помощи
В Горловке при украинском обстреле повреждена станция скорой помощи