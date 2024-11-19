https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984638111.html

В Горловке при обстреле повреждена станция скорой помощи

В Горловке при обстреле повреждена станция скорой помощи - РИА Новости, 19.11.2024

В Горловке при обстреле повреждена станция скорой помощи

Станция скорой медицинской помощи получила повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:46

2024-11-19T15:46

2024-11-19T15:46

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Станция скорой медицинской помощи получила повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): ОСП "Станция скорой медицинской помощи города Горловка" по улице Рудакова", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 12.40 выпустили по центру Горловки два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Мэр Горловки Иван Приходько призывал жителей отказаться от поездок по трассе Горловка - Ясиноватая, которая находится под непрерывными атаками ВСУ, и строить маршруты по более безопасным дорогам. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241118/obstrel-1984379254.html

https://ria.ru/20241119/kiev-1984621977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия