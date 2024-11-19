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В Горловке при обстреле повреждена станция скорой помощи - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984638111.html
В Горловке при обстреле повреждена станция скорой помощи
В Горловке при обстреле повреждена станция скорой помощи - РИА Новости, 19.11.2024
В Горловке при обстреле повреждена станция скорой помощи
Станция скорой медицинской помощи получила повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:46
2024-11-19T15:46
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Станция скорой медицинской помощи получила повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): ОСП "Станция скорой медицинской помощи города Горловка" по улице Рудакова", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 12.40 выпустили по центру Горловки два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Мэр Горловки Иван Приходько призывал жителей отказаться от поездок по трассе Горловка - Ясиноватая, которая находится под непрерывными атаками ВСУ, и строить маршруты по более безопасным дорогам. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241118/obstrel-1984379254.html
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горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
В Горловке при обстреле повреждена станция скорой помощи

В Горловке при украинском обстреле повреждена станция скорой помощи

© РИА Новости / Константин МихальчевскийНовые автомобили скорой помощи
Новые автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Новые автомобили скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Станция скорой медицинской помощи получила повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): ОСП "Станция скорой медицинской помощи города Горловка" по улице Рудакова", - говорится в сообщении, опубликованном представительства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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18 ноября, 13:27
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 12.40 выпустили по центру Горловки два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Мэр Горловки Иван Приходько призывал жителей отказаться от поездок по трассе Горловка - Ясиноватая, которая находится под непрерывными атаками ВСУ, и строить маршруты по более безопасным дорогам.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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