https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984634369.html

Горловка осталась без воды после обстрелов ВСУ

Горловка осталась без воды после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024

Горловка осталась без воды после обстрелов ВСУ

Горловка в ДНР осталась без водоснабжения после обстрелов со стороны ВСУ, будет организован подвоз воды, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:30

2024-11-19T15:30

2024-11-19T15:30

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Горловка в ДНР осталась без водоснабжения после обстрелов со стороны ВСУ, будет организован подвоз воды, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что вследствие атак украинских войск на энергетическую инфраструктуру более 80 тысяч жителей Горловки остались без энергоснабжения. "Мы не можем подать напряжение ни на фильтровальную, ни на насосную станции. Его у нас просто нет. Поэтому сейчас мы принимаем решение, куда мы будем осуществлять подвоз воды, куда мы поставим баки" - сообщил Приходько. По данным мэра, не менее 307 трансформаторных подстанций и 32 котельных не могут осуществлять работу из-за отсутствия электроэнергии. Приходько также отметил, что все службы работают в круглосеточном режиме, чтобы помочь жителям и решить чрезвычайную ситуацию. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия