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В Горловке при ударе беспилотника пострадал подросток - РИА Новости, 19.11.2024
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14:33 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984610375.html
В Горловке при ударе беспилотника пострадал подросток
В Горловке при ударе беспилотника пострадал подросток - РИА Новости, 19.11.2024
В Горловке при ударе беспилотника пострадал подросток
Подросток получил ранение в Никитовском районе Горловки в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:33
2024-11-19T14:33
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Подросток получил ранение в Никитовском районе Горловки в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) ранен подросток", - написал Приходько. Во вторник утром мэр сообщал, что из-за сброса взрывчатки дроном ВСУ ночью в Горловке ранены двое мирных жителей. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.05 мск украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 12.40 по центру города было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241119/bespilotnik-1984518080.html
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горловка
украина
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В Горловке при ударе беспилотника пострадал подросток

В Горловке при сбросе боеприпаса беспилотником пострадал подросток

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Подросток получил ранение в Никитовском районе Горловки в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) ранен подросток", - написал Приходько.
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Во вторник утром мэр сообщал, что из-за сброса взрывчатки дроном ВСУ ночью в Горловке ранены двое мирных жителей.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.05 мск украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 12.40 по центру города было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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