https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984610375.html

В Горловке при ударе беспилотника пострадал подросток

В Горловке при ударе беспилотника пострадал подросток - РИА Новости, 19.11.2024

В Горловке при ударе беспилотника пострадал подросток

Подросток получил ранение в Никитовском районе Горловки в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:33

2024-11-19T14:33

2024-11-19T14:33

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иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Подросток получил ранение в Никитовском районе Горловки в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) ранен подросток", - написал Приходько. Во вторник утром мэр сообщал, что из-за сброса взрывчатки дроном ВСУ ночью в Горловке ранены двое мирных жителей. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.05 мск украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 12.40 по центру города было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241119/bespilotnik-1984518080.html

https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины