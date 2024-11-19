https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984520072.html
В Горловке ранены два человека
В Горловке ранены два человека - РИА Новости, 19.11.2024
В Горловке ранены два человека
Два человека ранены ночью в Горловке в ДНР в результате сброса украинским беспилотником взрывоопасного предмета, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:19
2024-11-19T09:19
2024-11-19T09:19
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ДОНЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Два человека ранены ночью в Горловке в ДНР в результате сброса украинским беспилотником взрывоопасного предмета, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины сегодня ночью в поселке Ртутного комбината ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что в 01.25 мск украинский беспилотник сбросил боеприпас на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
В Горловке ранены два человека
Мэр: в Горловке два человека ранены при сбросе с БПЛА взрывоопасного предмета