https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984520072.html

В Горловке ранены два человека

В Горловке ранены два человека - РИА Новости, 19.11.2024

В Горловке ранены два человека

Два человека ранены ночью в Горловке в ДНР в результате сброса украинским беспилотником взрывоопасного предмета, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:19

2024-11-19T09:19

2024-11-19T09:19

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Два человека ранены ночью в Горловке в ДНР в результате сброса украинским беспилотником взрывоопасного предмета, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины сегодня ночью в поселке Ртутного комбината ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что в 01.25 мск украинский беспилотник сбросил боеприпас на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240408/postradavshiy-1938708613.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол