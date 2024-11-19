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В Горловке ранены два человека - РИА Новости, 19.11.2024
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09:19 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984520072.html
В Горловке ранены два человека
В Горловке ранены два человека - РИА Новости, 19.11.2024
В Горловке ранены два человека
Два человека ранены ночью в Горловке в ДНР в результате сброса украинским беспилотником взрывоопасного предмета, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:19
2024-11-19T09:19
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Два человека ранены ночью в Горловке в ДНР в результате сброса украинским беспилотником взрывоопасного предмета, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины сегодня ночью в поселке Ртутного комбината ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что в 01.25 мск украинский беспилотник сбросил боеприпас на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
В Горловке ранены два человека

Мэр: в Горловке два человека ранены при сбросе с БПЛА взрывоопасного предмета

© Фото : Приходько РИК/TelegramФрагмент украинского беспилотного летательного аппарата в Горловке
Фрагмент украинского беспилотного летательного аппарата в Горловке - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Фрагмент украинского беспилотного летательного аппарата в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Два человека ранены ночью в Горловке в ДНР в результате сброса украинским беспилотником взрывоопасного предмета, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины сегодня ночью в поселке Ртутного комбината ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что в 01.25 мск украинский беспилотник сбросил боеприпас на Никитовский район Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтирол
 
 
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