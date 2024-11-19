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Товарооборот Гомеля с РФ за девять месяцев составил 542 млрд рублей
Товарооборот Гомеля с РФ за девять месяцев составил 542 млрд рублей - РИА Новости, 19.11.2024
Товарооборот Гомеля с РФ за девять месяцев составил 542 млрд рублей
Товарооборот Гомельской области с Россией за девять месяцев 2024 года составил 542 миллиарда российских рублей, заявил заместитель председателя Гомельского... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:54
2024-11-19T12:54
2024-11-19T12:54
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ГОМЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Товарооборот Гомельской области с Россией за девять месяцев 2024 года составил 542 миллиарда российских рублей, заявил заместитель председателя Гомельского облисполкома по экономике Андрей Конюшко. "По итогам девяти месяцев внешнеторговый оборот с Российской Федерацией составил 542 миллиарда российских рублей. Экспорт в этом году растет с темпом в 3% - это порядка 222 миллиарда российских рублей", - сказал он журналистам в рамках пресс-тура, приуроченного к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Конюшко подчеркнул, что продукция Гомельской области поставляется в 72 региона России, крупным партнером является Брянская область. Он отметил, что Россия - основной партнер, внешнеторговый оборот с которым растет уверено и устойчиво.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Гомельская область, Гомель, Белоруссия, Экономика
ГОМЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Товарооборот Гомельской области с Россией за девять месяцев 2024 года составил 542 миллиарда российских рублей, заявил заместитель председателя Гомельского облисполкома по экономике Андрей Конюшко.
"По итогам девяти месяцев внешнеторговый оборот с Российской Федерацией составил 542 миллиарда российских рублей. Экспорт в этом году растет с темпом в 3% - это порядка 222 миллиарда российских рублей", - сказал он журналистам в рамках пресс-тура, приуроченного к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
Конюшко подчеркнул, что продукция Гомельской области поставляется в 72 региона России, крупным партнером является Брянская область. Он отметил, что Россия - основной партнер, внешнеторговый оборот с которым растет уверено и устойчиво.