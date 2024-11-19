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Пятеро артиллеристов стали Героями России в ходе спецоперации - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:05 19.11.2024 (обновлено: 01:13 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/geroi-1984486931.html
Пятеро артиллеристов стали Героями России в ходе спецоперации
Пятеро артиллеристов стали Героями России в ходе спецоперации - РИА Новости, 19.11.2024
Пятеро артиллеристов стали Героями России в ходе спецоперации
Пятеро артиллеристов стали Героями России за период проведения спецоперации, 14 соединений и частей получили почётное наименование "гвардейские", а три были... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T00:05
2024-11-19T01:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
сво
герой российской федерации (звание)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пятеро артиллеристов стали Героями России за период проведения спецоперации, 14 соединений и частей получили почётное наименование "гвардейские", а три были награждены орденами, сообщили в Минобороны РФ. День ракетных войск и артиллерии отмечается в России ежегодно 19 ноября. "За период проведения СВО пять артиллеристов удостоены высокого звания Героя России. Четырнадцать соединений и воинских частей рода войск стали гвардейскими, а три награждены орденами. Сегодня славные традиции своих предшественников достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Артиллеристы и ракетчики успешно решают боевые задачи по предназначению на всех тактических направлениях в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении. Отмечается, что современные ракетные войска и артиллерия ВС РФ включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, береговых войск ВМФ и артиллерию ВДВ. В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современные ракетные комплексы "Искандер". В реактивные формирования поступают РСЗО крупного и среднего калибра семейства "Торнадо" (300-миллиметровые "Торнадо-С" и 122-миллиметровые "Торнадо-Г"). Они снабжаются снарядами повышенного могущества, обладают высокой скорострельностью, большой дальностью и мобильностью. Кроме того, в артиллерийские подразделения продолжают поступать самоходные артиллерийские орудия 2С43 "Мальва" и модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С". Они способны действовать в режиме "шквал огня", в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня.
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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, сво, герой российской федерации (звание), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, СВО, Герой Российской Федерации (звание), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пятеро артиллеристов стали Героями России в ходе спецоперации

Минобороны: пятеро артиллеристов стали Героями России за период спецоперации

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ ведут огонь в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС РФ ведут огонь в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пятеро артиллеристов стали Героями России за период проведения спецоперации, 14 соединений и частей получили почётное наименование "гвардейские", а три были награждены орденами, сообщили в Минобороны РФ.
День ракетных войск и артиллерии отмечается в России ежегодно 19 ноября.
"За период проведения СВО пять артиллеристов удостоены высокого звания Героя России. Четырнадцать соединений и воинских частей рода войск стали гвардейскими, а три награждены орденами. Сегодня славные традиции своих предшественников достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Артиллеристы и ракетчики успешно решают боевые задачи по предназначению на всех тактических направлениях в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Отмечается, что современные ракетные войска и артиллерия ВС РФ включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, береговых войск ВМФ и артиллерию ВДВ.
В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современные ракетные комплексы "Искандер". В реактивные формирования поступают РСЗО крупного и среднего калибра семейства "Торнадо" (300-миллиметровые "Торнадо-С" и 122-миллиметровые "Торнадо-Г"). Они снабжаются снарядами повышенного могущества, обладают высокой скорострельностью, большой дальностью и мобильностью. Кроме того, в артиллерийские подразделения продолжают поступать самоходные артиллерийские орудия 2С43 "Мальва" и модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С". Они способны действовать в режиме "шквал огня", в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня.
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