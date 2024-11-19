https://ria.ru/20241119/germaniya-1984590566.html
В Германии оценили вероятность диверсии на месте разрыва морского кабеля
В Германии оценили вероятность диверсии на месте разрыва морского кабеля - РИА Новости, 19.11.2024
В Германии оценили вероятность диверсии на месте разрыва морского кабеля
Разрыв телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией указывает на то, что это диверсия, хотя на данный момент доказательств тому нет, заявил министр РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:52
2024-11-19T13:52
2024-11-19T13:52
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борис писториус
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Разрыв телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией указывает на то, что это диверсия, хотя на данный момент доказательств тому нет, заявил министр обороны Германии Борис Писториус до начала Совета минобороны стран ЕС. "Никто не верит, что эти кабели были случайно перерезаны, и мне не хочется верить в версии, что это были якоря, которые случайно нанесли повреждения этим кабелям", - сообщил он журналистам. По словам Писториуса, Финляндия и Германия пока не располагают "никакими доказательствами", но это "похоже" на диверсию. "Поэтому, не зная, кто конкретно за этим стоит, мы вынуждены констатировать, что это гибридная акция, и мы должны исходить из этого. Еще не зная, понятное дело, что речь идет о диверсии", - добавил он. Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила в понедельник, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование. Позднее литовский телеканал LRT и шведский телеканал SVT сообщили, что поврежден также подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой, шведские власти ведут расследование.
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983150961.html
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в мире, технологии, германия, финляндия, балтийское море, борис писториус, евросоюз
В мире, Технологии, Германия, Финляндия, Балтийское море, Борис Писториус, Евросоюз
В Германии оценили вероятность диверсии на месте разрыва морского кабеля
Писториус: разрыв кабеля между ФРГ и Финляндией указывает на диверсию
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Разрыв телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией указывает на то, что это диверсия, хотя на данный момент доказательств тому нет, заявил министр обороны Германии Борис Писториус до начала Совета минобороны стран ЕС.
"Никто не верит, что эти кабели были случайно перерезаны, и мне не хочется верить в версии, что это были якоря, которые случайно нанесли повреждения этим кабелям", - сообщил он журналистам. По словам Писториуса, Финляндия и Германия пока не располагают "никакими доказательствами", но это "похоже" на диверсию.
"Поэтому, не зная, кто конкретно за этим стоит, мы вынуждены констатировать, что это гибридная акция, и мы должны исходить из этого. Еще не зная, понятное дело, что речь идет о диверсии", - добавил он.
Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила в понедельник, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море
, а также что ведется тщательное расследование.
Позднее литовский телеканал LRT и шведский телеканал SVT сообщили, что поврежден также подводный коммуникационный кабель между Швецией
и Литвой
, шведские власти ведут расследование.